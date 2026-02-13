Morena lanza colecta para enviar ayuda humanitaria a Cuba; Luisa María Alcalde anuncia acopio

CDMX.- Morena inició una campaña nacional de acopio de víveres y suministros para enviar ayuda humanitaria a Cuba, de acuerdo con información difundida por la dirigencia del partido.

El anuncio fue hecho por la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien llamó a sumarse a la recolección y señaló que se habilitarán centros de acopio en el país para recibir donaciones.

Según lo informado, la campaña contempla una relación amplia de insumos requeridos, que incluye medicamentos, alimentos y artículos de higiene personal, con el objetivo de concentrar lo reunido para su envío a la isla.

En el apartado médico, el listado considera fármacos, incluidos algunos de uso común y otros en presentaciones pediátricas, además de insumos especializados para atención hospitalaria, conforme a los requerimientos señalados por el partido.

Como antecedente inmediato, se reportó que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó un nuevo agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por ayuda humanitaria enviada previamente desde México.

En su mensaje, Díaz-Canel afirmó que los envíos representan respaldo material y, además, un gesto de solidaridad entre ambos países, en el contexto de la asistencia que ha recibido la isla.

La campaña de Morena se suma a estas acciones de apoyo, al plantear la instalación de puntos de recepción para la ciudadanía interesada y la organización logística para reunir los insumos solicitados. Con información de Agencias