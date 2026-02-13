Semar asegura y neutraliza 30 artefactos explosivos improvisados en Sinaloa

CONCORDIA, SIN.- Elementos de infantería de la Armada de México aseguraron 30 artefactos explosivos improvisados en el poblado El Verde, municipio de Concordia, Sinaloa, en acciones realizadas en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El hallazgo se reportó durante la continuidad de recorridos terrestres efectuados en la zona, como parte del despliegue implementado en la búsqueda de mineros desaparecidos, de acuerdo con la información difundida sobre el operativo.

Tras la localización, los artefactos fueron asegurados por personal naval y, posteriormente, neutralizados en el área por especialistas de la Secretaría de Marina.

La institución señaló que la neutralización estuvo a cargo de personal especializado en Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), con el objetivo de impedir que dichos dispositivos fueran utilizados contra corporaciones de seguridad o población civil.

En antecedentes del caso, la Secretaría de Marina vinculó la operación con los recorridos desplegados en Concordia en el contexto de la búsqueda referida, sin detallar en el reporte oficial el tipo de artefactos ni su procedencia.

La Marina añadió que estas acciones forman parte de su actuación en la región y las enmarcó en tareas coordinadas con autoridades federales para mantener la seguridad.

En el plano institucional, la dependencia indicó que con este tipo de operativos refrenda su compromiso con las familias mexicanas para combatir actividades ilícitas de presuntas organizaciones delictivas que operan en esa zona del país. Con información de Excélsior