Morena responde a Trump por ‘victoria’ en guerra con México; pide diálogo diplomático de altura

Noticias
/ 4 febrero 2026
    Morena responde a Trump por 'victoria' en guerra con México; pide diálogo diplomático de altura
    Emmanuel Reyes apunta que desde el Senado se ha impulsado una política de cooperación económica estratégica. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Diplomacia

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Morena

Legisladores de Morena respondieron con un llamado a la relación bilateral basada en respeto a soberanías y cooperación regional

CDMX.- Senadores de Morena rechazaron la narrativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras recordar y celebrar lo que describió como la “victoria legendaria” de su país en la guerra con México de 1848, conflicto que derivó en la pérdida de la mitad del territorio mexicano.

El señalamiento se dio luego de que el mandatario estadounidense aludió a ese episodio ocurrido hace 178 años, lo que provocó críticas de legisladores oficialistas, quienes lamentaron el comentario y cuestionaron el enfoque con el que se retomó el tema.

El presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes, expresó su rechazo a lo que llamó una narrativa de la administración estadounidense y sostuvo que la relación bilateral debe basarse en respeto y colaboración. “La historia no es un recurso para la división, sino un recordatorio de la dignidad que sustenta nuestras naciones. La guerra entre México y Estados Unidos tuvo lugar hace 178 años; hoy, la base de nuestro entendimiento debe ser el respeto irrestricto a nuestras soberanías y la colaboración para la prosperidad compartida”.

Reyes agregó que “las alusiones a conflictos del pasado” y el uso de términos como “invasión” no contribuyen a la relación entre ambos países y, en su planteamiento, pasan por alto incluso la autocrítica de figuras históricas estadounidenses.

El senador afirmó que reactivar “una doctrina anacrónica” no abona a la construcción de una América del Norte próspera, que, dijo, es una demanda de los pueblos de la región.

En ese contexto, sostuvo que desde el Senado se ha impulsado una política de cooperación económica estratégica y subrayó que la integración regional es una vía para construir un futuro compartido. “Tenemos claro que solamente integrados como región podremos construir un mejor futuro donde nadie se quede atrás”.

En su posicionamiento, el legislador planteó que la relación comercial requiere una visión de socios. “El éxito de nuestra relación comercial exige una visión de socios, no de adversarios; de respeto, no de estigmatización”.

“Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades de los Estados Unidos para mantener un diálogo diplomático de altura”, concluyó Reyes Carmona.

