Pide Jefa de Gobierno “pacto de silencio” con medios en CDMX

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 4 febrero 2026
    Pide Jefa de Gobierno “pacto de silencio” con medios en CDMX
    Brugada culpó a los medios del incremento en la percepción de inseguridad y tras esto insinuó un pacto con medios, como en los “viejos tiempos”. Cuartooscuro

Brugada llamo al pacto tras su discurso sobre como el incremento en la percepción de inseguridad de los ciudadanos se relaciona con la cobertura de los mismos

El expresidente Andrés Manuel López Obrador fue un crítico de los pactos entre gobiernos y medios de comunicación para “silenciar” la cobertura de la violencia. Pero ayer la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada (morenista igual que AMLO), fue quien llamó a celebrar un acuerdo entre gobierno y medios para “bajarle” a la nota roja.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No hay nada oscuro ni malo’... Sheinbaum aclara envío de petróleo a Cuba

“Sería muy bueno un gran acuerdo con todos los medios de comunicación para que le bajáramos a la nota roja, porque sabemos que es lo que atrae. Entre todos debemos contribuir a mejorar la percepción”, afirmó.

Brugada culpo del incremento en la percepción de inseguridad de los capitalinos a los medios. Por eso pidió el pacto con medios, como en los “viejos tiempos”.

Consideró que los capitalinos se enteran, a través de los noticieros y la lectura de medios, de la situación que permea en seguridad pública, narcotráfico y delincuencia. Aseguró que cuando el INEGI realiza encuestas sobre inseguridad, los resultados coinciden con las coberturas sobre hechos violentos.

“Hace tres meses, la encuesta del INEGI se hizo alrededor de lo que pasó en La Concordia (la pipa que explotó). Por supuesto que todo el mundo se sentía inseguro; cayó en esa fecha y nosotros salimos arriba”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Medios De Comunicación
Gobierno

Localizaciones


CDMX
México

Personajes


Clara Brugada

Organizaciones


INEGI
Morena

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Ocultar pedofilia con petróleo

Ocultar pedofilia con petróleo
true

La amenaza de Trump a México
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó que Juan Diego “N”, exdirector de Seguridad Pública municipal de Tlaltenango, fue detenido en un operativo coordinado por fuerzas estatales y federales y quedó a disposición de la autoridad judicial para definir su situación jurídica

Detienen en Zacatecas a exdirector de Seguridad Pública de Tlaltenango por presunto secuestro agravado
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el pasado 30 de enero más registros y archivos sobre el caso del multimillonario pederasta Jeffrey Epstein

Gabriela Rico: usuarios reviven polémico video tras liberación de archivos Epstein
México alberga una gran diversidad de especies de arañas debido a su amplio rango de ecosistemas, desde selvas tropicales hasta desiertos.

¿Cuándo inicia la temporada de arañas en México?... cómo saber cuáles son peligrosas y qué hacer si las vemos en casa
Ficha de procesamiento del financiero Jeffrey Epstein, cuyo caso ha generado una serie de investigaciones internacionales que continúan revelando conexiones con figuras de alto perfil.

Lo que hay que saber sobre la publicación más reciente del archivo Epstein
Motivo. La iniciativa busca impulsar la producción, exhibición y consolidación del cine mexicano como una industria creativa clave.

Anuncian nueva Ley de Cine en México con incentivos para fortalecer la industria cinematográfica
La Asociación Estatal de Tiro con Arco de Coahuila informó que los conocimientos adquiridos se replicarán en la entidad.

Coahuilenses participan en seminario nacional de tiro con arco rumbo a Los Ángeles 2028