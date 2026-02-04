Pide Jefa de Gobierno “pacto de silencio” con medios en CDMX

El expresidente Andrés Manuel López Obrador fue un crítico de los pactos entre gobiernos y medios de comunicación para “silenciar” la cobertura de la violencia. Pero ayer la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada (morenista igual que AMLO), fue quien llamó a celebrar un acuerdo entre gobierno y medios para “bajarle” a la nota roja.

“Sería muy bueno un gran acuerdo con todos los medios de comunicación para que le bajáramos a la nota roja, porque sabemos que es lo que atrae. Entre todos debemos contribuir a mejorar la percepción”, afirmó.

Brugada culpo del incremento en la percepción de inseguridad de los capitalinos a los medios. Por eso pidió el pacto con medios, como en los “viejos tiempos”.

Consideró que los capitalinos se enteran, a través de los noticieros y la lectura de medios, de la situación que permea en seguridad pública, narcotráfico y delincuencia. Aseguró que cuando el INEGI realiza encuestas sobre inseguridad, los resultados coinciden con las coberturas sobre hechos violentos.

“Hace tres meses, la encuesta del INEGI se hizo alrededor de lo que pasó en La Concordia (la pipa que explotó). Por supuesto que todo el mundo se sentía inseguro; cayó en esa fecha y nosotros salimos arriba”.