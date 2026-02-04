Sheinbaum afirma que bajaron los homicidios en Sinaloa que ocasionó la captura de ‘El Mayo’ y critica de nuevo a Calderón

La caída de Zambada, entregado por Joaquín Guzmán López en suelo estadounidense, sigue siendo un punto de fricción diplomática entre ambos países. Sheinbaum no dejó pasar la oportunidad para señalar la opacidad con la que Washington manejó el traslado del capo hacia Texas. Para el Gobierno de México, esta falta de claridad es el detonante de una “pugna interna” que ha mantenido en vilo a la población sinaloense, dejando claro que las repercusiones de las acciones externas impactan directamente en la paz local.

Sinaloa ha vivido bajo el asedio de una tormenta interna desde aquel julio de 2024, cuando el tablero del crimen organizado se sacudió con la captura de Ismael El Mayo Zambada . En la reciente “Mañanera del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso las cartas sobre la mesa, asegurando que, pese a la percepción de crisis, los números de homicidios en el estado han comenzado a ceder. La mandataria atribuye la violencia reciente no a un descontrol generalizado, sino a la fractura interna entre facciones del Cártel de Sinaloa .

Más allá del diagnóstico, el enfoque oficial se mantiene en la contención y la inteligencia operativa. La presidenta enfatizó que la prioridad de su administración es proteger a la población civil de los choques entre grupos delictivos sin recurrir a la fuerza letal indiscriminada. En lugar de una ofensiva frontal de gran escala, se apuesta por una vigilancia que evite el fuego cruzado, intentando mitigar el daño colateral que suele acompañar a las reconfiguraciones de poder en las estructuras del narcotráfico.

UNA PUGNA INTERNA BAJO LA LUPA PRESIDENCIAL

El análisis de la mandataria fue acompañado de una crítica punzante hacia el pasado, específicamente hacia el periodo de Felipe Calderón. Al ser cuestionada sobre por qué no hay un despliegue militar de confrontación directa, Sheinbaum recordó que esa receta ya se probó entre 2006 y 2012 con resultados desastrosos. Según sus palabras, el choque militarizado “generó mucha más violencia”, una herida histórica que su gobierno no está dispuesto a reabrir bajo la bandera de la seguridad.

La apuesta de la actual administración es un modelo de “detención en el marco de la ley”. Esto implica que cada captura debe estar respaldada por una carpeta de investigación sólida, evitando las detenciones arbitrarias que puedan escalar el conflicto de manera innecesaria. La estrategia busca ser quirúrgica: desmantelar las estructuras sin incendiar el territorio, priorizando la inteligencia sobre la fuerza bruta. Para Sheinbaum, el éxito se mide en la capacidad de detener presuntos delincuentes sin que la población pague el precio.

Un pilar fundamental que se mantiene en el discurso oficial es la atención a las causas estructurales de la delincuencia. Se busca evitar que los jóvenes encuentren en las filas del crimen una opción de vida a través de programas sociales y educativos. Esta prevención, combinada con la acción judicial, pretende romper el ciclo de reclutamiento que alimenta a las facciones de Los Mayos y los hijos de El Chapo. Es una batalla de largo aliento que intenta sustituir el fusil por programas que brinden alternativas reales a las nuevas generaciones.

EL FANTASMA DE CALDERÓN Y EL RECHAZO AL CHOQUE MILITAR

Para aterrizar estas ideas en el terreno operativo, la presidenta confirmó la visita de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a tierras sinaloenses. El objetivo de este despliegue es supervisar personalmente los avances de la estrategia de seguridad y ajustar las tuercas necesarias para consolidar la tendencia a la baja en los crímenes de alto impacto. Harfuch se encuentra revisando los cuadrantes de seguridad y la coordinación entre fuerzas federales y estatales en las zonas de mayor fricción.

Durante la supervisión, se ha reportado un decremento no solo en los asesinatos, sino también en la producción de sustancias ilícitas dentro de la entidad. La administración presume el desmantelamiento de numerosos laboratorios clandestinos que operaban en las zonas rurales y urbanas del estado. Esta reducción en la oferta de droga es vista como un golpe financiero al corazón de las estructuras criminales, complementando la labor de vigilancia con un desgaste económico progresivo que debilita a las facciones en pugna.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que el compromiso con Sinaloa es permanente y que no se bajará la guardia ante las amenazas de las facciones delictivas. La meta es mantener el descenso sostenido en el número de homicidios y devolver la tranquilidad a las calles de Culiacán y sus alrededores. La presencia del secretario de seguridad en la zona subraya que el estado es una prioridad absoluta en el mapa de paz nacional, rechazando cualquier modelo que implique el regreso a las guerras frontales del pasado.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL CONFLICTO

· Ismael El Mayo Zambada nunca había sido arrestado en México durante sus más de 50 años de trayectoria criminal.

· La actual división en el Cártel de Sinaloa se conoce popularmente como el choque entre “La Mayiza” y “La Chapiza”.

· El secretario Omar García Harfuch realiza visitas directas a estados en crisis para evaluar la inteligencia táctica de la Guardia Nacional.

· La detención de Zambada en Texas ocurrió sin que el Gobierno de México fuera notificado previamente por las autoridades estadounidenses.