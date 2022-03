8M, los dos rostros del feminismo en México

Una de las agentes de seguridad fue llevada al hospital tras ser herida en el rostro con un picahielo.

“Vengo a luchar por mis derechos y por todo lo que he sufrido por ser mujer”, dijo a Efe la manifestante Fernanda, que denunció que el Gobierno “no nos cuida” y que, pese a no participar en los altercados, sí se siente representada por los colectivos más aguerridos.

“Es la forma porque nada de lo que se ha conseguido ha sido a la buena. La revolución se tiene que hacer”, apuntó la joven veinteañera.

Mientras que para Jimena, también en sus veinte, cualquier acto es comprensible en el México actual: “Es una profunda tristeza que se traduce en mucho enojo y mucha rabia. Pero como lo llaman los colectivos, es ‘la digna rabia’, porque transformamos la profunda tristeza que sentimos y la convertimos en coraje y en valentía”.

