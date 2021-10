AMLO no enviará propuesta para renovar UNAM, pero señala que es necesario renovarse

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no presentará una propuesta para renovar la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mucho menos cuando existen expresiones de que quiere afectar su autonomía.

Durante su conferencia matutina desde Mérida, Yucatán, AMLO señaló que aunque no intervenga con la UNAM es necesario que todas las universidades del país sufran una renovación.

“Si apenas estoy opinando y ya el doctor Narro, que es el jefe del grupo dominante, desde hace muchos años en la UNAM, está hablando de que se intenta afectar la autonomía”.

“Entonces no puedo yo hacer ninguna propuesta, no es ese el propósito. Yo soy respetuoso de la autonomía de la UNAM, soy egresado de la UNAM, me siento muy orgulloso de haber egresado de la UNAM... soy el primer presidente de México egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, ahí en esa facultad estudiaron dos hijos míos, soy parte de la UNAM. Sin embargo, todas las instituciones requieren renovarse”, comentó.

Asimismo explicó que las renovaciones pueden darse desde adentro de las instituciones educativas: “Los mismos universitarios, alumnos, maestros, investigadores, académicos. Yo tengo confianza de que lo hagan por que se derechito mucho la UNAM, aunque digan lo contrario”, señaló.

Destacó que la política de cobrar cuotas a los alumnos surgió de los organismos internacionales en el periodo neoliberal, entre otras cosas, asimismo señaló que no manifestaron nada durante el saqueo más grande que se realizó en la historia de México.

“Entonces, ellos mismos tienen que plantearlo. Ayer estaba yo viendo que estaban convocando a un paro de 48 horas por lo que dije, yo les propondría mejor que hicieran una marcha, que se avivaran. Pacífica desde luego, pero paro, si no quieren estar en clases presenciales. No, una manifestación pacífica, que dejen atrás la desidia, la comodidad, y que aunque sea encontrado de nosotros se manifiesten”, agregó.