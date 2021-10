‘Ancira, sin delito por salir del País’: vocero de AHMSA

Aseveran que el juez no fijó ninguna restricción de los movimientos del empresario

Alonso Ancira Elizondo no cometió ningún delito al viajar fuera del país porque el juez no fijó ninguna restricción de sus movimientos cuando se firmó el Acuerdo Reparatorio por el caso Agro Nitrogenados, en tanto no hay riesgo de que se reactive la orden de aprehensión en su contra, dijo Francisco Orduña vocero de Altos Hornos de México.

Luego de que Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera declarara que se analiza solicitar al MP la recaptura del Rey del Acero por su salida del país, el representante de la siderúrgica explicó que le fueron restituidos sus pasaportes mexicano y americano y en su calidad de ciudadano estadounidense se trasladó a ese país, “lo que no representa ninguna falta o delito”.

Explicó que no existe ningún incumplimiento en torno al acuerdo que se exigió firmar a Alonso Ancira para permitirle salir de prisión.

“Si lo hubiera habido ya habrían actuado”.

“Si bien el proceso no ha concluido y el juez lo declaró “en suspenso”, obviamente prosiguen las acciones de la defensa para comprobar que no hubo ningún delito”.

Recordó que la acusación no está directamente relacionada con el tema Agronitrogenados, porque no pudieron probar ninguna irregularidad más allá de los dichos del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador.

“La acusación por “operaciones con recursos de procedencia ilícita” no tiene sustento, porque los pagos por 3.8 millones que hizo AHMSA, no Alonso Ancira, a Emilio Lozoya por asesoría y gestiones a nivel internacional salieron de las cuentas de la empresa cuando no era funcionario público y así está establecido en las propias declaraciones del exdirector de Pemex”.

Finalmente destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera desde hace más de dos años tiene control de las cuentas embargadas de Ancira Elizondo y no se ha encontrado alguna irregularidad.

“De haber encontrado algo, ya lo habrían utilizado” expresó.

Por otra parte, AHMSA terminó en la Siderúrgica Uno los trabajos de rehabilitación mayor en el departamento de Línea de Tira, con lo que reiniciará la producción de Lámina Rolada en Caliente, uno de los principales productos de la acerera.

Fueron trabajos de mantenimiento preventivo anual y se desarrollaron durante dos semanas, para una revisión y rehabilitación integral de equipos y sistemas, con interés principal en el Molino Universal a fin de garantizar una operación continua durante la siguiente campaña de producción, informó el Director General de AHMSA, Luis Zamudio Miechielsen.