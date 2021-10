‘En SLP hubo corrupción grave’: Gobernador Gallardo

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, consideró que las condiciones en las que se dejó al estado, especialmente en materia de salud, son cada vez más graves. Entre más se revisa “yo creo que aquí pasaron cosas peores que lo que pasó en Veracruz con Javier Duarte, por eso tenemos que poner las denuncias para que haya castigo para los responsables”.

Puntualizó: “la gente sufriendo porque no había cómo hacer los traslados de sus pacientes y resulta que tenían las camionetas y más de 60 ambulancias paradas, es algo que yo creo solamente sucedía en San Luis Potosí, algo inédito a nivel país, yo creo que ni en el gobierno de Duarte en Veracruz, aquí hicieron cosas peores”.

Puntualizó que el único pretexto que les daban las anteriores autoridades era que no había dinero para el combustible y por ello estaban inmovilizados estos vehículos “claro que vamos a investigar, tenemos que castigar a los responsables para que esto no vuelva a pasar, no puede ser el mundo de no pasa nada, hay que castigar”.

Recordó que se reunió con todos los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) a quienes les hizo hincapié en que tiene que haber una impartición de justicia efectiva, con base en derecho y no se cometan irregularidades: “vamos a hacer las cosas bien”, dijo.