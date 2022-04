EU acusa a AMLO de utilizar a la FGR para perseguir a opositores: ‘no tengo vínculos con Gertz Manero’, responde

“Son mentirosos, no es cierto. A lo mejor están mal informados. Es la campaña, es que en Estados Unidos hay elecciones. Y qué bueno que solo son cuatro, porque cuatro golondrinas no hacen verano, pero qué voy a contestarles, nada”, respondió AMLO .

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el mandatario afirmó que los senadores estadounidenses mienten o están desinformados y que él no tiene ningún vínculo con el fiscal Alejandro Gertz Manero , más que de respeto.

“Yo no tengo ninguna vinculación, más que de respeto, con el fiscal Gertz Manero. Ya no es el tiempo que que el presidente daba instrucciones en el Poder Judicial, en la SCNJ, en la Procuraduría. Ahora hay un auténtico Estado de Derecho”, añadió.

Asimismo, AMLO aseguró que sus opositores viajan al extranjero para “acusarlo”, pero que eso no le gusta a los mexicanos.

“Mienten. Están desinformados, nosotros no actuamos por consigna en contra de nadie. Es la Fiscalía la que resuelve, y me gustaría que se resolviera todo lo más pronto posible, pero todavía hay procedimientos muy engorrosos. Pero de eso a que haya consigna, hay una gran distancia”.

“Estos senadores a lo mejor no me conocen y están acostumbrados a otra cosa, ojalá se informen, y si tienen pruebas que las presenten, pero por lo general son denuncias sin sustento, es por la temporada y ahora los conservadores de México está acusándonos en el extranjero, van allá a acusarnos y piensan que con eso ya avanzaron. A la gente no le gusta eso”, sentenció.