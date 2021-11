‘Le tengo confianza a la FGR’: AMLO sobre caso Emilio Lozoya

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la mañana de este jueves que confía plenamente en la Fiscalía General de la República (FGR) ante el giro que tomó el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador señaló que confía en el fiscal Gertz Manero sobre el caso en contra de Lozoya, además señaló que ‘ve bien lo que está haciendo la Fiscalía y, en este caso, el Poder Judicial’.

‘(Debemos) Tenerle confianza a la Fiscalía. Siempre he dicho que Alejandro Gertz Manero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna. Sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo’, refirió AMLO sobre caso Emilio Lozoya.