Madre de joven con cáncer se arrodilla por medicamentos ante diputados de Morena

Tras la intervención de Gómez del Campo, la madre de familia, quien acompañó a los panistas, caminó hasta la bancada de Morena y se puso de rodillas.

”Por favor, ayúdenos”, solicitó.”Si ustedes reconocen y asumen la responsabilidad que tiene con el gobierno, jalamos todos, se está haciendo todo”, respondió la diputada de Morena, Merary Villegas.

Otra de las asistentes, Alejandra Zavala, madre de Luci Escarlet Carrillo Zavala, de 8 años de edad, diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda L2, también pidió apoyo.

”Es que no es un tema de contabilidad, simplemente los niños necesitan quimios, están falleciendo. Ayúdenos diputada”, replicó, mientras que Débora insistió: “Por favor ayúdeme, mi hijo necesita medicamento, no tiene células de crecimiento, no las tiene”.La diputada morenista Merary Villega les dijo: “estamos ayudando, más a ustedes”, mientras que otra diputada del mismo partido dijo: “eso es teatro, eso es teatro”.