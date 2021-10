‘No se deberían enojar, deberían apurarse y resolver’: AMLO a OMS por aprobación de vacunas

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a que certifique todas las vacunas contra el coronavirus (COVID-19) que se están aplicando en el mundo y señaló que no se deben enojar, sino apurarse y resolver el problema.

Durante su conferencia matutina, AMLO señaló que se trata de ‘decidia’ y dijo que en ‘todos lados hay burocracia’. Asimismo, comentó que ya envió la carta solicitando la aprobación y que se encuentra a la espera de que den una respuesta formal luego de que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, respondió a sus reclamos y le pidió ‘enviar a sus expertos para ver el procedimiento que usan datos, evidencia y principios’.

López Obrador indicó que dichas vacunas no están en fase de prueba, porque ya están siendo aplicadas en varios países y muchas personas necesitan el certificado para poder trabajar en Estados Unidos.

“Que porque no les han mandado todo el expediente, qué no pueden ellos hacer una denuncia contra un país... y decir esta vacuna se está aplicando sin la autorización de la OMS, porque les estamos pidiendo desde hace seis meses que nos manden todos sus protocolos, sus pruebas y no lo han hecho ¿Por qué se quedan callados?”, refirió AMLO.

“No se deberían de enojar, deberían de apurarse y resolver, eso es lo que yo respetuosamente les planteó y eso es lo que les digo en la carta, que ya resuelvan”, añadió.

Asimismo reveló que son millones de personas las que se han logrado vacunas con esas vacunas y que la OMS no les ha dado el visto bueno, las cuales han demostrado con hechos que protegen contra el coronavirus.