Aunque no mencionó su nombre, el ministro presidente acusó que el legislador tiene una “obsesión enfermiza” con él, pues siempre que sube a la tribuba tiene que hablar de él.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , se refirió este día al ex senador panista Germán Martínez con una juvenir expresion: “Ni lo topo”.

“No hay proyectos, yo no los tengo en el cajón y yo no les puedo ordenar a los ministros lo que hagan. Este senador miente todos los días, yo creo que tiene algún tema realmente patológico conmigo porque habla del estado del tiempo y tiene que hablar de mí, va el secretario de Gobernación y tiene que hablar de mí; se sube a hablar de la minuta del cambio climático y tiene que hablar de mí”, dijo Zaldívar.

“Como dicen los chicos: yo ni lo topo”, expresó ante los reporteros y además invitó a Martínez a hacer algo productivo con su vida.