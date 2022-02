No conozco al AMLO que se arrodilló ante la mafia del poder: Brozo

“No te avisé de Bejarano, te avisé de tu secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, ese al que le gustaba jugar en Las Vegas, y al que el gobierno federal y no tú, encarceló por fraude y lavado de dinero. Dos días después recibí el video de Bejarano”, y lo exhibí por que porque “no podía ser cómplice de esa desfachatez y nunca he sido pelele de nadie”, expuso.

Recordemos que AMLO declaró el pasado 31 de enero que Brozo “no era así”, “era inteligente” , y recordó cuando Brozo le “ avisó ” un día antes sobre el videoescándalo en el que aparecían Bejarano y el empresario argentino Carlos Ahumada: “Yo no entendí, pero el recado que me mandó a la casa; una tarjeta: ‘mañana va a caer una bomba’ o algo así y sí ¡bomba!” , recordó López Obrador.

Además negó que él haya mandado preguntas y respuestas de un examen al que sometió a candidatos, sino que fue AMLO quien, una tarde antes del programa, declinó participar, a lo que él le respondió: ya estás anunciado para mañana, “no me chingues, Andrés, si no quieres participar ven a decirlo mañana en el programa en vivo... ”.

“No, Andrés, por ahí no es, porque, parafraseando al filósofo francés Michel de Montaigne, si no estás seguro de tu memoria, debes abstenerte de mentir”.

‘UN AMLO QUE NO RECONZCO’

Luego, Brozo habla de un AMLO que no reconoce: “Andrés era una gente que conocí; inteligente, con sentido del humor, ahora no lo he visto, pero cuando me hablan de él, pues es como el Andrés que no conocía”.

En este sentido, el payaso dijo que Andrés Manuel López Obrador siempre conoció al payaso que critica, que juzga y que satiriza a las “autoridades que solo saben servirse de sí mismas”:

“En cambio, yo conocí al Andrés que prometió construir la paz y buscar la hermandad de todos los mexicanos; al Andrés que aseguró que nadie iba a violar la Constitución; al Andrés que aseguraba que iba a acabar con la corrupción; al Andrés que garantizaba que todos los mexicanos tendrías medicamentos y acceso a servicios médicos; al Andrés que impulsaría las energías limpias; al Andrés que juraba que habría transparencia; al Andrés que pregonaba que jamás iba a linchar a ningún periodista, al Andrés que ofrecía justicia, que quería transformar a México para bien. Conocí al Andrés, al eterno candidato, al que no conocía, era al Presidente, ¿cuál de los dos habrá cambiado? El payaso que critica, exhibe y maldice, o el político que se tuvo que arrodillar ante la verdadera mafia del poder para cumplir su capricho de vivir en Palacio Nacional?”, condenó.

BROZO PIDE AL GOBIERNO MEJOR NO CONDENAR CRÍMENES DE PERIODISTAS...

En su tercer bloque, Brozo habló sobre el asesinato de periodistas durante lo que va del sexenio de AMLO, y dijo que llegamos a los 50 crímenes contra periodistas, lo que ubica a México como el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo: “Ya que no importa si te presentas cara a cara ante el mismísimo Presidente para pedir protección, pues temes por tu vida, no importa los criminales te matan, aunque después escucharás que fue un ‘hecho lamentable’ y están ‘abriendo carpetas de investigación’.”

Y afirma, lamentablemente Gobernación ha reconocido que el 90 por ciento de los casos los homicidios de periodistas quedan impunes, y que aunque esta “quemazón” no la encendió la 4T, solo ha echado más leña a la hoguera tachando a los periodistas desde el púlpito presidencial como “mentirosos, mercenarios, traidores a la patria, dedicándoles una sección malísima (¿Quién es quién en las mentiras de la semana?), como poniendo en riesgo a los trabajadores de la información, como si fuera un show y condena las muertes que ellos no ayudan a evitar.”

Y finaliza en estos tres años, “ya nos demostraron con hechos es que ustedes son parte del problema y que demuestran en los hechos que las palabras valen para puritita ma...”.

