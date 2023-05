No desiste... confirma AMLO que demandará a abogado de García Luna

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó en su conferencia matutina que presentará una demanda en contra de César de Castro, abogado del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por daño a la moral.

El mandatario federal manifestó que está esperando el momento justo y se está recabando información para presentar el recurso con el que se busca una reparación por el daño.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncia AMLO que se trabaja en acuerdo con China y Corea del Sur contra el fentanilo

López Obrador afirmó que en el supuesto de que presenten esta demanda y la ganen, la compensación que obtengan se destinará a las víctimas de la llamada guerra contra el narcotráfico.

“Sí, ya estoy recabando información. Sí voy a presentar la demanda en contra del abogado de García Luna. Además, ahora sacaron una foto que después la quitaron de ese abogado con un abogado mexicano y su esposa, que son muy contrarios a nosotros, seguramente vinculados al bloque este de derecha”, expresó.

“Dice el abogado de García Luna que no puede llegar a México porque no se lo permito, miente, nosotros no actuamos de forma arbitraria. Yo voy a presentar una denuncia en contra de él”, agregó.