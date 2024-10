‘No estuvimos de acuerdo’: Rechaza Claudia Sheinbaum ‘veto’ para imponer juzgadores

CDMX.-La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que se intente introducir en la reforma judicial el derecho de “veto” sobre la lista de aspirantes a los cargos de jueces, ministros y magistrados.

El martes, las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado , dominadas por el oficialismo, aprobaron un cambio que somete a los Comités de Evaluación y da al Congreso, al Ejecutivo federal y al Poder Judicial el poder de vetar las listas de aspirantes a juzgadores elaboradas por los evaluadores técnicos.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum aseguró que debe mantenerse lo que está en la Constitución.

“Se quitó, nosotros no estuvimos de acuerdo, había sido una iniciativa, no conozco de quién fue la iniciativa, pero no debe ocurrir esto, debe mantenerse lo que esté establecido en la Constitución”, dijo Sheinbaum en conferencia mañanera.

La propuesta causó controversia entre la oposición por permitir a los Poderes de la Unión vetar a aspirantes seleccionados por los Comités de Evaluación.

Legisladores del PAN y del PRI acusaron que Morena tendría el control de la elección de jueces, magistrados y ministros, pues ese partido decidirá quién aparece en las boletas.

El senador Ricardo Anaya ( PAN ) calificó como una “tomadura de pelo” la reforma al artículo 500 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.

“Cada Poder, esto es la Presidenta; la mayoría de Morena, aquí en el Senado, y así sucesivamente, van a aprobar y vetar a las personas seleccionadas por el Comité de Evaluación”, lamentó el panista.

El artículo referido dice que los Poderes Legislativo y Judicial aprobarán las propuestas de candidaturas con mayoría calificada de sus integrantes. Las candidaturas aprobadas regresarán a los Comités de Evaluación para un sorteo final de candidatos.

El diputado Rubén Moreira (PRI) sostuvo por su parte que el veto es un golpe a la democracia que supuestamente acompañaría a esta reforma.

“No es una reforma de justicia ni es democrática, ni la gente va a elegir, tal vez va a seleccionar a los que diga el Poder. Morena va a tener a los jueces que ellos consideren son mejores para sus causas”, acusó el priista.

TRAS ‘REGAÑO’ DE SHEINBAUM, QUITA MORENA VETO

Tras expresar Sheinbaum su desacuerdo con que se aplique un veto a los poderes de la Unión a las listas de candidaturas a personas juzgadoras, el vicecoordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, anunció el retiro de la reserva que en tal sentido habían aprobado las comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia.

Desde tribuna, el senador morenista aseguró que “no va a haber de ninguna manera ningún veto para ninguno de los aspirantes”.

“Reitero, la vocación que tiene nuestro movimiento es democrático, me parece verdaderamente maniqueo que se venga a reconocer que hay en este proceso un voto en contra por parte de la oposición y que, por otro lado, se esté cuestionando una reserva”, indicó.

Por su parte, el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, negó que la Presidenta les haya dado línea y aseguró que fue una decisión tomada por consenso en el grupo parlamentario.

“No, aquí no hay línea. Nosotros somos respetuosos, es parte del proceso legislativo, lo explicó ya Ignacio Mier, lo reflexionamos, lo debatimos, lo discutimos al interior del grupo, y acordamos la presentación de reservas”, expuso.