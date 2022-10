En días pasados, el sanador de Coahuila por Morena, Armando Guadiana Tijerina se manifestó en contra del subsecretario de seguridad a nivel Federal, Ricardo Mejía Berdeja y de Jesús Ramírez, quienes según sus palabras han hecho uso de la indumentaria de la 4T con la intención de disminuir su popularidad rumbo a las elecciones del 2023.

A través de una carta, el senador envió un mensaje al presidente de la República, manifestando que además se ha hecho uso de la secretario de comunicación social del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas.

En su mensaje, manifestó al mandatario federal que su intención en participar a través de Morena para los comicios a la gubernatura prevalece desde el 2012, recordándole que lo ha acompañado a lo largo de sus campañas cuando buscaba la Presidencia.

Pese a los señalamientos realizados Guadiana Tijerina dijo que no hay ruptura con el partido, sino que al contrario este tipo de declaraciones fortalecen al partido.

“¿Ruptura? ¿Cuál ruptura? Estoy en Morena, esto va a fortalecer a Morena, para no hacer tonteras”, expresó el senador.

El ex candidato a la gubernatura de Coahuila, dijo que Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, le reveló que se encuentra arriba en las encuestas.

“Pos (sic) si el Secretario de Gobernación me dijo que estaba arriba en las encuestas. Él me dijo, ‘oiga, senador, usted anda arriba en todo’. Y yo fui a tratarle otro tema. Y pues me sacó de onda. ‘Usted anda arriba en las encuestas’... Él me lo dijo”

El empresario carbonero señaló que su amiga, la senadora Xóchitl Gálvez le propuso brincar de bancada al PAN, al igual que el senador Gustavo Madero, pero descartó abandonar al partido del presidente López Obrador.