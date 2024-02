‘No se tomarán acciones penales’ ante supuesta tortura a Mario Aburto, asesino de Luis D. Colosio: FGR

La funcionaria había concedido un plazo de tres días hábiles para la que Fiscalía informara si autorizó o no la acción penal. Ahora, la jueza brindó el mismo periodo de tiempo para que la defensa de Aburto exprese lo que le convenga.

Finalmente, la Fiscalía General de la República (FGR) dictaminó que no ejercerá acciones penales en la investigación por el presunto delito de tortura, contra la integridad de Mario Aburto Martínez , homicida confeso de Luis Donaldo Colosio , quien fue candidato a la Presidencia de México.

La Fiscalía Especial de Investigación del Delito de Tortura determinó, el pasado 28 de noviembre, que no ejercería acciones por la NO acreditación de la queja de Mario Aburto.

”Apelando a la compasión del Presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón”, expresó.

Ante esto, la respuesta del mandatario federal fue: “No puedo hacerlo, sé que él ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto. Fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar”.

“Y yo no estoy cerrado, no tengo ninguna intención de utilizar una situación tan lamentable con propósitos políticos, mucho menos con propósitos politiqueros, pero sí es importante que no haya impunidad si se trata de un crimen que, de acuerdo a la Fiscalía, tiene alguna relación con alguna institución del Estado”, puntualizó.