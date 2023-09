‘No tiene ética y es un corrupto’, responde defensa de Cabeza de Vaca a críticas de Santiago Nieto

El equipo legal de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, respondió a las recientes declaraciones de Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de que éste señalara que uno de sus ex colaboradores “fue llevado con engaños a Estados Unidos”.

A través de un comunicado, el bufete Ruiz Durán S.C. Abogados y Coello Trejo & Asociados, indicó que Santiago Nieto tiene total desconocimiento de las leyes mexicanas y estadounidenses, luego de criticar el método con el que se obtuvieron las declaraciones del exdirector de dicha unidad, Juan Carlos Monroy Vázquez.

“Si él piensa que esto es ilegal, ¿por qué no se presenta ante el Ministerio Público Federal y ante las autoridades de los Estados Unidos? Para que le aclaren sus dudas”, cuestionaron. Asimismo, señalan que la empresa de investigadores privados que contrataron tiene las autorizaciones necesarias para realizar investigaciones en varias partes del mundo.

“El que no tiene ética y es un corrupto es el señor Santiago Nieto Castillo, ¿por qué no les explica a los mexicanos cómo es que pudo pagar tantas propiedades? Que aclare el tráfico de influencias de sus familiares con varios gobernadores, o cómo utilizó su cargo para extorsionar a empresarios a través de diversos abogados e, incluso, el dispendio de su boda que hasta el trabajo le costó”, alegaron.

Señalan que, no sólo Cabeza de Vaca está involucrado en este caso, sino, diversos funcionarios que también fueron “extorsionados”. Entre ellos, apuntan a Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y Coordinador Parlamentario de Morena.

“Es claro y está debidamente probado que lo trató de extorsionar; o el actuar contra Rosario Robles Berlanga, por citar dos ejemplos”, dice el comunicado.

“El señor Santiago Nieto Castillo no tiene límites, tuvo el cinismo de engañar al propio Presidente de la República, así como a la Fiscalía General de la República, a la Cámara de Diputados, y a funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos”.