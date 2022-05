‘No voy a ir a Cumbre de las Américas’: AMLO luego de que EU no invitara a Nicaragua y Venezuela

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró esta mañana que esperará a tener una respuesta oficial por parte del Gobierno de Estados Unidos sobre porqué Nicaragua y Venezuela no están invitados a la Cumbre de las Américas.

Durante su conferencia matutina en Sinaloa, el mandatario reiteró que en caso de que algún país no sea invitado, él no asistirá a dicho evento.

“Si no invitan a todos, no voy a ir”, sentenció AMLO luego de que se diera a conocer que Nicaragua y Venezuela no se encuentran en la lista de invitados.