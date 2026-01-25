‘Nos dejaron sin vacunas’: Añorve culpa a Morena y advierte riesgo de nueva epidemia de sarampión

CDMX.- El senador Manuel Añorve Baños denunció que autoridades de salud del gobierno de Morena serán responsables de que la crisis por brotes de sarampión en el país derive en una nueva epidemia, al acusar una caída en la vacunación.

En un posicionamiento, el legislador sostuvo que se han empezado a registrar brotes “alarmantes” en distintas partes del país y atribuyó ese escenario a decisiones adoptadas desde el sexenio pasado, en particular por la disminución de la cobertura en menores de edad.

“Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dejó de vacunar de forma irresponsable, cancelaron semanas de vacunación y bajaron la cobertura infantil hasta el 60% cuando en México, en tiempos del PRI, se protegía más del 90% de niñas y niños. El resultado es brutal: más de siete mil contagios a nivel nacional”, afirmó.

Añorve señaló que el sarampión se logró controlar en administraciones priistas y advirtió que, a su juicio, la falta de vacunación en los años recientes permitió el regreso de contagios, principalmente en población infantil.

También acusó que la enfermedad está “fuera de control” por negligencia de las autoridades sanitarias federales y afirmó que ello pone en riesgo a millones de personas, además de abrir la posibilidad de que México pierda la certificación de país libre de sarampión que, dijo, se alcanzó durante gobiernos del PRI.

En un comunicado, el senador sostuvo que el gobierno federal intenta contener el daño, pero que “el brote ya está aquí”, y planteó que el problema debe atenderse como una prioridad de salud pública.