‘Nos dejaron sin vacunas’: Añorve culpa a Morena y advierte riesgo de nueva epidemia de sarampión

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 25 enero 2026
    ‘Nos dejaron sin vacunas’: Añorve culpa a Morena y advierte riesgo de nueva epidemia de sarampión
    El senador sostuvo que el gobierno federal intenta contener el daño, pero que “el brote ya está aquí /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Sarampión

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Morena
PRI

El coordinador priista en el Senado vinculó los brotes de sarampión con una caída en la vacunación infantil y responsabilizó a autoridades federales de salud

CDMX.- El senador Manuel Añorve Baños denunció que autoridades de salud del gobierno de Morena serán responsables de que la crisis por brotes de sarampión en el país derive en una nueva epidemia, al acusar una caída en la vacunación.

En un posicionamiento, el legislador sostuvo que se han empezado a registrar brotes “alarmantes” en distintas partes del país y atribuyó ese escenario a decisiones adoptadas desde el sexenio pasado, en particular por la disminución de la cobertura en menores de edad.

TE PUEDE INTERESAR: Oaxaca realiza el primer proceso de revocación de mandato en México

“Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dejó de vacunar de forma irresponsable, cancelaron semanas de vacunación y bajaron la cobertura infantil hasta el 60% cuando en México, en tiempos del PRI, se protegía más del 90% de niñas y niños. El resultado es brutal: más de siete mil contagios a nivel nacional”, afirmó.

Añorve señaló que el sarampión se logró controlar en administraciones priistas y advirtió que, a su juicio, la falta de vacunación en los años recientes permitió el regreso de contagios, principalmente en población infantil.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevos aranceles a países sin tratado comercial con México expanden el mercado ilegal

También acusó que la enfermedad está “fuera de control” por negligencia de las autoridades sanitarias federales y afirmó que ello pone en riesgo a millones de personas, además de abrir la posibilidad de que México pierda la certificación de país libre de sarampión que, dijo, se alcanzó durante gobiernos del PRI.

En un comunicado, el senador sostuvo que el gobierno federal intenta contener el daño, pero que “el brote ya está aquí”, y planteó que el problema debe atenderse como una prioridad de salud pública.

“Estamos hablando de la salud de tus hijos y tu familia. Vacúnate, pero no olvides quién te dejó de proteger”, expresó al insistir en un llamado a la vacunación y en su señalamiento de responsabilidades políticas por el repunte de casos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Sarampión

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Morena
PRI

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Nicole Pardo fue localizada con vida, tras secuestro en Culiacán, Sinaloa

Nicole Pardo fue localizada con vida, tras secuestro en Culiacán, Sinaloa
César Alejandro ‘N’, alias “El Botox”, presunto líder de “Los Blancos de Troya”, y sus dos escoltas identificados como Eder ‘N’ y Esteban ‘N’, fueron vinculados a proceso por diversos delitos, en audiencia inicial.

A ‘El Bótox’ le dictan prisión preventiva y lo trasladan al Altiplano; admite ser extorsionador de limoneros
Delgado sostuvo que la ampliación de infraestructura forma parte de una prioridad nacional.

SEP acelera obras en BC: Delgado y Marina del Pilar revisan universidad y nuevo CBTIS
Esta semana, el gobierno mexicano entregó 37 líderes criminales, con lo que ya suman 92 desde 2025.

Pactan México y EU acelerar entregas de capos

Federal immigration officers deploy pepper spray at protesters after a shooting Saturday, Jan. 24, 2026, in Minneapolis. (AP Photo/Abbie Parr)

Posponen la NBA en Mineápolis tras enfrentamiento con agentes de ICE
Alex Jeffrey: identifican a ciudadano estadounidense asesinado por elemento de ICE

Alex Jeffrey: identifican a ciudadano estadounidense asesinado por elemento de ICE
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), asiste a una sesión plenaria en la clausura de la 56.ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza.

Sell America, una ‘arriesgada’ e “improbable” arma europea para golpear la economía de EU

134El Papa León XIV lee su mensaje durante la audiencia general semanal en el Vaticano.

Alerta León XIV que la IA es usada como un ‘oráculo’, por lo que urge a guiar la revolución digital