Oaxaca realiza el primer proceso de revocación de mandato en México

Una jornada inédita se vive en Oaxaca al ser la primera vez que una entidad federativa somete a su gobernador en funciones a un proceso de revocación de mandato, con el cual la población decide si el titular del Poder Ejecutivo debe continuar en el cargo o ser separado. Salomón Jara Cruz asumió funciones el 1 de diciembre de 2022 y promovió desde el inicio de la administración este ejercicio democrático e incorporó esta figura en la legislación local.

No obstante, para que los resultados tengan efectos legales, se requiere la participación de al menos 40% de las personas inscritas en la lista nominal; de alcanzarse el umbral y obtener la mayoría, Jara Cruz quedaría separado definitivamente de su cargo como Gobernador de Oaxaca. En punto de las 8:00 horas, las casillas abrieron para permitir a la población votar en la primera consulta popular de la República mexicana para someter a un Gobernador a la revocación de mandato; de acuerdo con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), se instalaron (en el corte de las 10:00 horas de la mañana) 2 mil 527 casillas a lo largo del estado, representando el 89.73%

Al igual que las elecciones, será hasta las 18:00 horas cuando el proceso cierre; así como las elecciones, si todavía hay personas formadas, la votación continuará hasta que el último ciudadano emita su voto. SALOMÓN JARA PARTICIPA El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, emitió su voto en una casilla ubicada en un domicilio particular de San Martín Mexicapan, agencia de la ciudad de Oaxaca, y pidió a la ciudadanía a salir a votar en este proceso de consulta. "Acabamos de emitir nuestro voto, acabamos de participar, invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas para que lo hagan. (...) Queremos que el pueblo decida si continuamos o ya les pedimos la confianza", señaló Aseguró estar preparado para cualquiera de los resultados en la consulta de revocación de mandato en la que se pregunta si continúa o no en el cargo. "(Estoy) Preparado para todo, preparado para que el pueblo nos diga que continuemos para seguir trabajando y también preparado para lo otro. Hoy esperamos esta jornada de resultados y si el pueblo dice que ya no nos da la confianza, ya les comenté, yo me voy a mi casa", declaró tras emitir su voto.