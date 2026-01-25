Oaxaca realiza el primer proceso de revocación de mandato en México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 25 enero 2026
    Oaxaca realiza el primer proceso de revocación de mandato en México
    Inicia la jornada de Revocación de Mandato en Oaxaca, a la que se somete a Salomón Jara Cruz. Es el primer estado en la república en llevar a cabo. Afirmó que se someterá a lo que la ciudadanía determine. CUARTOSCURO

Salomón Jara Cruz emitió su voto en una casilla ubicada en San Martín Mexicapan, afirmó que se someterá a lo que la ciudadanía determine

Una jornada inédita se vive en Oaxaca al ser la primera vez que una entidad federativa somete a su gobernador en funciones a un proceso de revocación de mandato, con el cual la población decide si el titular del Poder Ejecutivo debe continuar en el cargo o ser separado.

Salomón Jara Cruz asumió funciones el 1 de diciembre de 2022 y promovió desde el inicio de la administración este ejercicio democrático e incorporó esta figura en la legislación local.

TE PUEDE INTERESAR: Revocación de mandato en estados: Sheinbaum dice que cada gobernador decide si se somete

No obstante, para que los resultados tengan efectos legales, se requiere la participación de al menos 40% de las personas inscritas en la lista nominal; de alcanzarse el umbral y obtener la mayoría, Jara Cruz quedaría separado definitivamente de su cargo como Gobernador de Oaxaca.

En punto de las 8:00 horas, las casillas abrieron para permitir a la población votar en la primera consulta popular de la República mexicana para someter a un Gobernador a la revocación de mandato; de acuerdo con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), se instalaron (en el corte de las 10:00 horas de la mañana) 2 mil 527 casillas a lo largo del estado, representando el 89.73%

Al igual que las elecciones, será hasta las 18:00 horas cuando el proceso cierre; así como las elecciones, si todavía hay personas formadas, la votación continuará hasta que el último ciudadano emita su voto.

SALOMÓN JARA PARTICIPA

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, emitió su voto en una casilla ubicada en un domicilio particular de San Martín Mexicapan, agencia de la ciudad de Oaxaca, y pidió a la ciudadanía a salir a votar en este proceso de consulta.

TE PUEDE INTERESAR: Listo plan para 2027: Sheinbaum estará en las boletas

“Acabamos de emitir nuestro voto, acabamos de participar, invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas para que lo hagan. (...) Queremos que el pueblo decida si continuamos o ya les pedimos la confianza”, señaló

Aseguró estar preparado para cualquiera de los resultados en la consulta de revocación de mandato en la que se pregunta si continúa o no en el cargo.

“(Estoy) Preparado para todo, preparado para que el pueblo nos diga que continuemos para seguir trabajando y también preparado para lo otro. Hoy esperamos esta jornada de resultados y si el pueblo dice que ya no nos da la confianza, ya les comenté, yo me voy a mi casa”, declaró tras emitir su voto.

El mandatario expresó que espera que haya una participación ciudadana similar a la elección ordinaria del año 2022 en la que resultó electo como gobernador del estado. En la jornada electoral de hace tres años, votaron un millón 149 mil 935 personas; es decir, una participación del 38.41 por ciento del padrón electoral.

TE PUEDE INTERESAR: Revocación de mandato avanza en Oaxaca tras validación de firmas

Salomón Jara reiteró que este proceso de consulta es histórico y único, así como importante para que el pueblo decida si continúa en el cargo o ya perdió su confianza.

“La consulta de revocación de mandato es muy importante que se lleve a cabo. Nadie puede estar por encima del pueblo, el pueblo es soberano y para nosotros con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso decidimos someternos a la voluntad del pueblo”, puntualizó el mandatario estatal

Anteriormente, sólo se había llevado a cabo otro proceso semejante, pero a nivel nacional, cuando en 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) convocó a los mexicanos a votar por la revocación de mandato.

(Con información de El Universal)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Revocación De Mandato

Localizaciones


Oaxaca
México

Personajes


Salomón Jara Cruz

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
Nicole Pardo fue localizada con vida, tras secuestro en Culiacán, Sinaloa

Nicole Pardo fue localizada con vida, tras secuestro en Culiacán, Sinaloa
César Alejandro ‘N’, alias “El Botox”, presunto líder de “Los Blancos de Troya”, y sus dos escoltas identificados como Eder ‘N’ y Esteban ‘N’, fueron vinculados a proceso por diversos delitos, en audiencia inicial.

A ‘El Bótox’ le dictan prisión preventiva y lo trasladan al Altiplano; admite ser extorsionador de limoneros
Delgado sostuvo que la ampliación de infraestructura forma parte de una prioridad nacional.

SEP acelera obras en BC: Delgado y Marina del Pilar revisan universidad y nuevo CBTIS
Esta semana, el gobierno mexicano entregó 37 líderes criminales, con lo que ya suman 92 desde 2025.

Pactan México y EU acelerar entregas de capos

Federal immigration officers deploy pepper spray at protesters after a shooting Saturday, Jan. 24, 2026, in Minneapolis. (AP Photo/Abbie Parr)

Posponen la NBA en Mineápolis tras enfrentamiento con agentes de ICE
Alex Jeffrey: identifican a ciudadano estadounidense asesinado por elemento de ICE

Alex Jeffrey: identifican a ciudadano estadounidense asesinado por elemento de ICE
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), asiste a una sesión plenaria en la clausura de la 56.ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza.

Sell America, una ‘arriesgada’ e “improbable” arma europea para golpear la economía de EU

134El Papa León XIV lee su mensaje durante la audiencia general semanal en el Vaticano.

Alerta León XIV que la IA es usada como un ‘oráculo’, por lo que urge a guiar la revolución digital