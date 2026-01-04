Ola de levantones sacude Chiapas: siete hombres desaparecen

CDMX.-Al menos siete hombres han sido privados de la libertad por sujetos armados en distintos municipios de Chiapas, lo que llevó a las autoridades a activar operativos de búsqueda con patrullajes terrestres y sobrevuelos en varias zonas del centro del estado, informaron instancias de seguridad.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas indicó que el Ministerio Público y corporaciones policiacas realizan investigaciones por la desaparición de personas en los puntos conocidos como Melchor Ocampo, Bonfil y el tramo Nuevo México–Ocozocoautla, donde se han concentrado las acciones.

De acuerdo con la fiscalía, entre el 26 de diciembre y el 2 de enero se reportó la desaparición de siete hombres en los municipios de Ocozocoautla, Villaflores, Cintalapa, Villa Corzo y Arriaga. Las víctimas tienen entre 21 y 41 años de edad.

Como parte de la respuesta institucional, se desplegaron más de 500 elementos del Ejército, Guardia Nacional, Policía Federal Ministerial, Guardia Estatal, policías municipales y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, con recorridos preventivos y disuasivos en Villaflores, Jiquipilas, Cintalapa y Ocozocoautla.

En Villaflores, los patrullajes se realizan tanto en la cabecera municipal como en comunidades como Libertad Melchor Ocampo, Domingo Chanona, Cristóbal Obregón y Nuevo México, mientras que la Secretaría de Seguridad del Pueblo confirmó la realización de sobrevuelos para reforzar la presencia institucional e inhibir conductas delictivas.

La fiscalía detalló que el 26 de diciembre desapareció Eduardo Vázquez Ramírez, de 21 años, en Ocozocoautla; el 29 de diciembre, Juan Carlos Hernández Pinacho, de 24 años, en Villa Corzo; el 31 de diciembre, Francisco Javier Arias Hernández, de 30 años, en Cintalapa, y Marco Antonio Mangos Robles, de 35 años, en Villaflores. El 1 de enero fueron privados de la libertad Isidro López Sandoval, de 41 años, y Luis Andrey López Sandoval, de 22 años, ambos en Villa Corzo, y el 2 de enero, Francisco Santiago Aniceto Telles, de 21 años, en Arriaga.

En el marco de los operativos, el sábado fueron detenidos 137 elementos de policías municipales —entre ellos rasos, mandos y comandantes— de Jiquipilas, Ocozocoautla y Cintalapa, quienes quedaron a disposición de un juez para que se determine su situación jurídica.

Las acciones se dan tras la quema de los bares La Kabala y Sport Bar Anubi’s en Villaflores, hechos en los que ocho hombres —entre propietarios, meseros y personal de seguridad— fueron privados de la libertad. Posteriormente, el Sport Bar Anubi’s anunció el cierre definitivo del establecimiento y reportó el fallecimiento de ocho de sus colaboradores, además de señalar que las meseras lesionadas por quemaduras recibieron apoyo económico y atención médica. Con información de El Universal