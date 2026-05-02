Operativo deja decomiso de madera y maquinaria; cateo fue por presunto ecocidio

ALTAMIRANO, CHIS.- Agentes estatales y federales decomisaron en Altamirano, Chiapas, 2 mil 228 piezas de madera aserrada de pino, 57 piezas de madera en rollo de pino, 250 piezas de madera cuadrada para palo de escoba de pino y maquinaria, informó la Fiscalía General del Estado (FGE). La FGE reportó que en otro local del mismo inmueble también aseguraron 21 mil 36 piezas de madera aserrada de pino en diferentes presentaciones, 25 piezas de madera en rollo de pino, 5 mil piezas de madera cuadrada para palo de escoba de pino, maquinaria y vehículos.

La Fiscalía detalló que el decomiso ocurrió durante la ejecución de una orden de cateo por el delito de ecocidio en su modalidad de acopio de recurso forestal maderable sin autorización de la autoridad competente. Elementos de la FGE participaron en el operativo en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural.

La FGE ubicó el inmueble cateado en la comunidad Villa Paraíso, del municipio de Altamirano, y señaló que el recurso forestal maderable y el inmueble quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para que determinen conforme a derecho. La Fiscalía indicó que no hubo personas detenidas durante el operativo. Con información de La Jornada

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