Se registran al menos tres asesinatos en Culiacán

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    Se registran al menos tres asesinatos en Culiacán
    En la zona conocida como Campo el Diez, a la salida sur de Culiacán, fue encontrado el cuerpo de Ángel Leonel “N”, de 17 años de edad, quien fue privado de su libertad un día antes. FOTO: Cuartoscuro José Betanzos Zárate

Una de las víctimas fue identificado en forma extraoficial como un docente, el cual fue privado de la vida cuando circulaba en la colonia Diez de Abril

CULIACÁN, Sin.- En el inicio de fin de semana, en la capital del estado de Sinaloa se han registrado tres asesinatos violentos, una de las víctimas fue identificado en forma extraoficial como un docente, el cual fue privado de la vida cuando circulaba en su vehículo en la colonia Diez de Abril.

Varias personas que llegaron al lugar del ataque a balazos contra el ocupante de un vehículo Mazda de modelo reciente refirieron que se trata de un maestro del sistema educativo estatal, sin que se diera su posible identidad.

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Las autoridades estatales y federales que llegaron al sitio encontraron un vehículo con impactos de bala, con una persona al volante muerta, en el carril del boulevard Obrero Mundial, del sector Humaya, en la parte norte de Culiacán.

ENCUENTRAN CUERPO DE ADOLESCENTE DE 17 AÑOS

En la zona de la comunidad conocida como Campo el Diez, a la salida sur de Culiacán, fue encontrado el cuerpo de Ángel Leonel “N”, de 17 años de edad, reportado un día antes privado de su libertad junto con otro menor, por personas armadas.

Su cuerpo fue encontrado cerca del trébol. Con las manos atadas al frente e impactos de bala, sobre el otro jovencito que fue reportado como desaparecido, según las versiones este fue dejado en libertad por sus captores.

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En un hospital de la capital del estado, falleció el joven Cristian Guadalupe “N”, de 24 años de edad, quien había ingresado horas antes con heridas de bala que sufrió cuando caminaba por una de las calles de la colonia Toledo Corro.

Los datos que se conocen, es que la víctima caminaba cerca de un negocio de abarrotes, de la calle Mina de valencia, de la colonia Toledo Corro, cuando fue atacado a balazos por personas desconocidas, por lo que los cuerpos de auxilio lo llevaron a un hospital donde falleció horas después.

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