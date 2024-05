Partidos se acusan de infiltración del narco en el INE

Agregó: “si alguien lleva de candidatos con vínculos del crimen organizado, pues nada más asómense al candidato a senador en Tamaulipas, Eugenio Hernández. Ese sí fue... ese sí estuvo en la cárcel, señor Noroña, no como Cabeza de Vaca, que ni siquiera ha sido juzgado por un juez. El señor Eugenio Hernández estuvo en la cárcel seis años, por vínculos con el crimen organizado y hoy lo llevan de candidato. Debiera de darles vergüenza”.

Pasaron los turnos de palabra, y Ávila volvió a la carga. “Que le guste o no al señor Noroña, son los beneficiados de esas acciones del crimen organizado, ellos son los beneficiarios del financiamiento ilícito del crimen organizado, ellos fueron los beneficiarios de que se metiera el crimen organizado en Sinaloa, en Michoacán, en Guerrero” , soltó.

En su resolución, el Consejo General desechó la petición de la oposición, presentada formalmente por Marko Cortés Mendoza, Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano Grijalva, respectivos líderes nacionales del PAN, PRI y PRD, y por Santiago Creel Miranda, el jefe de campaña de Xóchitl Gálvez Ruiz.

El cuerpo colegiado consideró que la tarea de identificar los riesgos derivados de la violencia –por inseguridad, conflictos sociales o presencia del crimen organizado– y de garantizar el desarrollo pacífico de las elecciones corresponde a las autoridades de seguridad.

Aparte, señaló que no era viable tomar el mapa de riesgo elaborado por la oposición “dado que no fue elaborada por una autoridad competente, bajo los parámetros que el Protocolo marca y que han sido detallados en este acuerdo”, y recalcó que la información contenida en el documento no proviene de fuentes válidas de acuerdo con el protocolo.

Inmediatamente después de desechar la petición del bloque opositor, los integrantes del Consejo General del INE se levantaron de sus asientos y guardaron un minuto de silencio por las y los candidatos que han sido asesinados a lo largo del proceso electoral.

Con información de medios