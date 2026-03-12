Pelean AMLO y Sheinbaum por control de candidaturas rumbo al 2027: Riva Palacio

CDMX.- En la disputa de poder rumbo al 2027, entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, va perdiendo la batalla la presidenta ante su antecesor; así lo advierte el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna “Estrictamente Personal”. De acuerdo con el analista político, existe actualmente una disputa de poder entre las facciones de ambos personajes por el control del régimen y de las candidaturas del 2027. Donde el ala radical, que representa a los obradoristas, ha logrado imponerse. TE PUEDE INTERESAR: Morena: Quién manda aquí... por ahora “Estamos viendo en tiempo real la lucha entre el poder que terminó su mandato, pero se niega a desaparecer, y el poder que inició su mandato, pero no logra terminar de establecerse y, menos, consolidarse”, refiere al respecto. Morena ha adelantado la carrera hacia las elecciones de 2027, anunciando nuevas reglas para la selección de candidatos a las 17 gubernaturas en disputa, que prevé elegir el 22 de junio bajo el nombre de “Coordinadores para la Defensa de la Cuarta Transformación”. El anuncio fue hecho en el Consejo Nacional de Morena del pasado 7 de marzo. Sin embargo, de acuerdo con Riva Palacio, el cambio en las “reglas, los tiempos, el método de selección y hasta la dirigencia” se realizó en la opacidad. Advierte que “las resoluciones no se tomaron este sábado, sino durante cuatro consejos consultivos realizados de manera virtual –sin darlos a conocer públicamente–, donde se hicieron las negociaciones”. Cuestionada sobre los cambios en la conferencia mañanera del martes 10 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el hecho deslindándose de las decisiones que toma el partido. “Pues es lo que decidió Morena. Yo no participo ya en esos detalles. Ellos toman sus decisiones de acuerdo al análisis que hacen de cuándo consideran que pueden tener los coordinadores, les llaman, de la transformación y ya después, dentro del marco de las leyes electorales, pues harán sus campañas”, respondió.

"Es lo que decidió Morena, yo no participo en esos detalles",☝️🤨 puntualizó la presidenta Sheinbaum al ser cuestionada sobre si el partido guinda se está adelantando a las elecciones del 2027. pic.twitter.com/ZU5R1JmnGZ — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 10, 2026

QUITARÁN A ANDY LÓPEZ Y LUISA MARÍA ALCALDE DE LA DIRIGENCIA DE MORENA Entre las decisiones que de acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio fueron tomadas en Morena, se encuentra el cambio de dirigencia, donde se prevé la salida de Luisa María Alcalde, de la presidencia del partido, como de Andrés López Beltrán, de la Secretaría de Organización. “Está arreglado que habrá un nuevo presidente de Morena –que vendrá del norte– y un ajuste en la Secretaría de Organización, de donde saldrá Andrés Manuel López Beltrán –quien no pesa nada, pero genera respeto por el apellido y la sangre– por una puerta de salida que no sea indignante. TE PUEDE INTERESAR: Reitera Andy intento de cobrar revancha en elección de Coahuila “No quiere nadie lastimar al cacique de Palenque, sobre todo porque en este juego de ajedrez se comió a los peones y ha puesto en jaque al poder formal”, adelanta. El rumor sobre la salida de Alcalde de la presidencia de Morena empezó a surgir desde hace una semana, pero ha sido desmentido por la propia dirigente del partido, señalando que se trata de versiones falsas que buscan especular sobre presuntas crisis internas.

RIVA PALACIO: AMLO Y EL ‘ALA DURA’ ARREBATAN EL CONTROL A SHEINBAUM RUMBO AL 2027 AMLO y el ala radical de Morena, advierte el analista Raymundo Riva Palacio, le han arrebatado por el momento el control a Sheinbaum, tomando la delantera con las modificaciones estratégicas en los estatutos y métodos de selección rumbo al 2027. El periodista advierte también que los cambios impulsados por “las fuerzas de poder real”, que representan al expresidente, desfavorecen a los cuadros “institucionales” o cercanos a Sheinbaum por estos factores: 1) Cambio de tiempos: La selección de coordinadores estatales se adelantó al 22 de junio, recortando el margen de maniobra para que los candidatos de Sheinbaum –menos conocidos por el electorado– puedan posicionarse. 2) Atomización de la encuesta: El número de aspirantes en la encuesta final subió a seis, lo que, según el periodista, hará que quienes no tengan un nombre ya consolidado queden “atomizados con los otros cuatro en esas listas”. 3) Método de consulta: La encuesta ya no será sólo a la militancia, sino abierta y casa por casa, “con lo cual incentivos como programas sociales inducidos –que se hacen desde el poder– no tendrán la misma efectividad frente a quienes tengan reconocimiento de nombre”. 4) Promoción de su imagen. Las nuevas reglas prohíben que los aspirantes promuevan su imagen a través de anuncios espectaculares, lo que beneficia a quienes violaron previamente las reglas y deja en desventaja a quienes no. “Quien no tapizó su estado con su cara ya no podrá hacerlo”, refiere el editorialista, mencionando los casos de Andrea Chávez, en Chihuahua, y Rafael Marín Mollinedo, en Quintana Roo: “No son candidatos de la Presidencia, pero son respaldados por López Obrador, directa o indirectamente”. “Una vez más, quienes violentaron las reglas y las leyes resultaron beneficiados de estas negociaciones cupulares y, al mismo tiempo, quienes jugaron pensando que la competencia sería justa y equilibrada, les pusieron candados a su promoción”, añade el periodista sobre los tramposos cambios. Riva Palacio asegura que el desenlace de esta partida de ajedrez determinará si Claudia Sheinbaum logra consolidar su autoridad o si su presidencia continuará bajo la sombra desde Palenque.

