Penal de Culiacán, otra vez: decomisan droga, 52 celulares y hasta monitor de videovigilancia

Noticias
/ 21 enero 2026
    Penal de Culiacán, otra vez: decomisan droga, 52 celulares y hasta monitor de videovigilancia
    La Secretaría indicó que la revisión se efectuó a solo dos días de otro hallazgo en uno de los módulos del penal. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Decomisos

Localizaciones


Culiacán

Organizaciones


Sspc

Apareció desde droga hasta equipos de comunicación y vigilancia, en un operativo respaldado por Ejército y Guardia Nacional

CDMX.- En una nueva revisión en el centro de reclusión de Culiacán, en la que no se presentaron incidentes, autoridades localizaron diversas dosis de drogas, 52 teléfonos celulares, 18 cargadores, nueve radios y un monitor para videocámaras de vigilancia.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el Grupo de Operaciones Especiales y custodios realizaron el operativo en varios módulos, donde se encontraron 312 dosis de yerba con características de la mariguana, con un peso de 210 gramos, 10 envoltorios con una sustancia similar a la cocaína y tres cigarros de yerba seca.

En el mismo despliegue se aseguraron 52 celulares y 18 cargadores para estos equipos, nueve radios y siete cargadores para radios, además de tres módems de banda ancha.

También se localizó un monitor para videovigilancia, una báscula gramera, un reloj inteligente y ocho cuchillos, de acuerdo con el reporte de la dependencia.

Como antecedente inmediato, la Secretaría indicó que la revisión se efectuó a solo dos días de otro hallazgo en uno de los módulos del penal, donde se encontró una bolsa con 18 gramos de una sustancia con características de la cocaína, además de dos celulares, cuatro cargadores y 12 puntas.

Sobre reacciones y alcance del operativo, se informó que la acción contó con respaldo de elementos de una Base de Operaciones del Ejército y la Guardia Nacional, quienes resguardaron el perímetro del centro penitenciario.

En el plano institucional, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado señaló que lo localizado fue asegurado tras la revisión realizada sin incidentes, como parte de las acciones de supervisión y control al interior del reclusorio.

En el panorama general, los hallazgos se suman a revisiones recientes realizadas en el penal de Culiacán, en las que autoridades han reportado decomisos de sustancias y objetos prohibidos en distintos módulos. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

