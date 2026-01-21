Agentes de Guardia Nacional le rompieron tres costillas, pero no presentó denuncia: Caso de Leonardo Escobar

México
/ 21 enero 2026
    Agentes de Guardia Nacional le rompieron tres costillas, pero no presentó denuncia: Caso de Leonardo Escobar
    El catedrático colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrientos no presentó denuncia alguna ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL). ESPECIAL

El Fiscal General de Nuevo León aclaró que el colombiano Leonardo Escobar no presentó denuncia por la presunta agresión

Monterrey, Nuevo León.- A pesar de las agresiones que sufrió, que lo llevaron a tener lesiones en tres costillas, el catedrático colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrientos no presentó denuncia alguna ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL).

Así lo afirmó el propio Fiscal Javier Flores Saldívar quien indicó que la única denuncia existente en el caso, es la de su desaparición la cual fue presentada el 8 de enero.

TE PUEDE INTERESAR: Confirma Fiscal de Nuevo León que maestro colombiano no tenía costillas rotas

“No (hay denuncia por las agresiones) digo, existe la denuncia de la desaparición, a partir del 8 de enero”, reveló.

El colombiano, catedrático de la IBERO Puebla, arribó a Nuevo León el 31 de diciembre y fue detenido por Guardia Nacional por una falta administrativa. El extranjero alega que los agentes de esa corporación lo golpearon y le fracturaron tres costillas.

Posteriormente, estuvo arrestado en las celdas del municipio de Apodaca 36 horas. Salió el día 2 de enero y entonces se informó de su desaparición.

TE PUEDE INTERESAR: Guardia Nacional también desmiente a catedrático colombiano desaparecido en Nuevo León

De acuerdo con su propio testimonio anduvo vagando desorientado hasta que recibió ayuda de personal de un centro de rehabilitación de Juárez, en donde fue localizado el día 16 de enero.

Temas


Denuncias
Desaparecidos
Abuso de autoridad

Localizaciones


Nuevo León

Organizaciones


FGE
Guardia Nacional

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

