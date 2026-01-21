Agentes de Guardia Nacional le rompieron tres costillas, pero no presentó denuncia: Caso de Leonardo Escobar

Monterrey, Nuevo León.- A pesar de las agresiones que sufrió, que lo llevaron a tener lesiones en tres costillas, el catedrático colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrientos no presentó denuncia alguna ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL).

Así lo afirmó el propio Fiscal Javier Flores Saldívar quien indicó que la única denuncia existente en el caso, es la de su desaparición la cual fue presentada el 8 de enero.

“No (hay denuncia por las agresiones) digo, existe la denuncia de la desaparición, a partir del 8 de enero”, reveló.

El colombiano, catedrático de la IBERO Puebla, arribó a Nuevo León el 31 de diciembre y fue detenido por Guardia Nacional por una falta administrativa. El extranjero alega que los agentes de esa corporación lo golpearon y le fracturaron tres costillas.

Posteriormente, estuvo arrestado en las celdas del municipio de Apodaca 36 horas. Salió el día 2 de enero y entonces se informó de su desaparición.

De acuerdo con su propio testimonio anduvo vagando desorientado hasta que recibió ayuda de personal de un centro de rehabilitación de Juárez, en donde fue localizado el día 16 de enero.