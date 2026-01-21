GM México descarta aumento de despidos en el país y explica cese de trabajadores en Coahuila

Dinero
/ 21 enero 2026
    GM México descarta aumento de despidos en el país y explica cese de trabajadores en Coahuila
    La venta de VE perdió fuerza en Estados Unidos cuando la administración Trump eliminó un apoyo federal al consumidor de 7 mil 500 dólares. AP

General Motors argumentó que la baja venta de vehículos eléctricos provocó la terminación laboral en Coahuila; la automotriz descarta un escenario similar en su planta de Silao, Guanajuato

Después de que General Motors (GM) despidiera a 1,900 trabajadores de su planta en Ramos Arizpe (eliminando por completo el segundo turno) por la baja venta de vehículos eléctricos producidos, el corporativo de GM explicó que no habrá más ceses de trabajadores en otras plantas de México, como el caso de la planta en Silao, Guanajuato.

GM precisó que el despido de trabajadores en Coahuila responde a una alienación de producción de vehículos eléctricos por la baja demanda de estos por parte de los clientes.

El corporativo de General Motors comentó que el Complejo Silao no produce VE. Además, resaltó que se espera una inversión de mil millones de dólares en México para los próximos dos años.

GM, FORD Y STELLANTIS RETIRAN PRODUCCIONES DE VE

General Motors, Ford y Stellantis reportaron cargos millonarios a finales de 2025 por las bajas ventas que registraron de sus VE. Ford tuvo que cancelar de manera definitiva el modelo sucesor a su F-150 Lightning, la camioneta eléctrica T3.

Stellantis también eliminó de sus planes de producción la RAM 1500 eléctrica en septiembre de 2025 por las bajas ventas.

La venta de VE perdió fuerza en EU cuando la administración Trump eliminó un apoyo federal al consumidor de 7 mil 500 dólares para incentivar el consumo de vehículos eléctricos.

De hecho, en la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, el mandatario de EU insistió en retomar la industria automotriz de hidrocarburos porque las “desastrosas ideologías del ‘cambio climático’” habían afectado con gravedad a la producción de autos.

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

