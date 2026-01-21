Preocupación en la Frontera Sur con Guatemala; ciudadanos exigen mayor seguridad

Tras la notificación de 30 días de sitio por las autoridades de Guatemala contra el crimen organizado, empresarios y activistas de México han pronunciado su preocupación por la Frontera Sur.

Civiles del estado de Chiapas, territorio que colinda con Guatemala, han declarado su consternación sobre las posibilidades de que los integrantes de las pandillas, señaladas por el gobierno de Guatemala, crucen a territorio mexicano para esconderse.

TE PUEDE INTERESAR: Guatemala declara estado de emergencia tras muerte de ocho policías en violencia entre pandillas en prisión

Un empresario de Tapachula, de nombre Walter Orozco, exigió a las autoridades mexicanas en reforzar la frontera con Guatemala. Argumenta que se deberán hacer patrullajes para evitar el traslado migrante, de posibles pandilleros, al territorio de Chiapas.

‘El efecto cucaracha de los migrantes que pasan por el río. Prácticamente, no hay un control absoluto, sirve de paso para ese tipo de personas y pasa de todo ahí. Y por eso, el llamado a las autoridades para que refuercen la seguridad en el río Suchiate’ aseveró el empresario.

Por su parte, el activista y defensor de los derechos humanos, Luis Rey García Villagrán, aseguró que presuntos pandilleros ya habitan en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

Aseveró que la frontera sur, específicamente Tapachula, es territorio discutido por la pandilla Mara. Informa que muchos migrantes, presuntamente civiles, son acosados por las pandillas para transitar la frontera.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum ofrece apoyo a Guatemala por estado de sitio y a Chile por incendios

‘Definitivamente hay testimonios de migrantes que son presuntamente acosados por el control, ha habido homicidios en que ellos son los responsables. La autoridad y la ciudadanía deben estar muy pendientes de lo que está ocurriendo’ explicó el activista.