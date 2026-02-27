Persisten comercios dañados y autos calcinados en Vallarta a días de los narcobloqueos

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 27 febrero 2026
    Persisten comercios dañados y autos calcinados en Vallarta a días de los narcobloqueos
    Vecinos de la zona relataron que, durante los hechos, optaron por resguardarse ante el humo y la incertidumbre. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Inseguridad

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Sedena

El saldo de incendios en negocios y vehículos mantiene bajo presión a una de las áreas comerciales más activas del puerto

PUERTO VALLARTA, JAL.- A cinco días de la jornada de violencia ocurrida en Puerto Vallarta durante el operativo del domingo 22 de febrero contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la colonia Fluvial Vallarta mantiene afectaciones visibles en su corredor comercial, con locales incendiados y daños en infraestructura.

En el contexto inmediato, la avenida Francisco Villa concentra una franja con fachadas quemadas, cristales rotos y estructuras dañadas. En ese tramo se reportó el ataque a al menos seis establecimientos durante los narcobloqueos, además de daños en un estacionamiento de Costco donde quedaron más de 30 vehículos calcinados.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Sinaloa confirma muerte de madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle en Mazatlán

Vecinos de la zona relataron que, durante los hechos, optaron por resguardarse ante el humo y la incertidumbre. “Ese día pensamos que era un asalto, pero luego vimos humo por todos lados. Nos encerramos y apagamos las luces”, dijo Marta Ríos, habitante del sector.

Como antecedente de los daños, en el número 1447 de la avenida se ubican tres de las afectaciones más severas. De acuerdo con Protección Civil municipal, el fuego consumió aproximadamente 900 metros cuadrados de locales, entre ellos una farmacia y comercios contiguos.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum insiste en dudas por ‘El Mayo’ y atribuye repunte de violencia en Sinaloa a ese hecho

Una trabajadora, que solicitó omitir su nombre por seguridad, describió que los agresores ingresaron armados y obligaron a desalojar antes de rociar combustible. “Nos apuntaron y dijeron que saliéramos sin mirar atrás”, narró.

En la zona también se reportaron daños en una agencia de motocicletas y en dos tiendas de conveniencia, además de afectaciones a otros giros. Habitantes señalaron que el ataque fue rápido y que los responsables actuaron con coordinación, sin que en el sitio se observaran trabajos permanentes de remoción en los días posteriores.

Fluvial Vallarta, considerada una de las áreas comerciales más activas del puerto, permanece con impactos materiales derivados de los narcobloqueos del 22 de febrero, mientras continúa la evaluación de daños y la normalización de la actividad en el entorno inmediato.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inseguridad

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Sedena

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Se hace camino al andar

Se hace camino al andar
true

Bajo el obradorismo, México se ha ido degradando
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, posa con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el día de sorteo en qué se definirán los grupos de la contienda mundialista 2026.

¿Afectará la muerte del Mencho los partidos del Mundial en México?
Las cancelaciones ocurren en un contexto de restricción al ingreso disponible. Por ello, el streaming, al competir con otros gastos del hogar, se considera que la tarifa rebasa el valor.

Cancelan 14% suscripciones de streaming en México
Una circulación anticiclónica y la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciarán tiempo estable y ambiente caluroso

México sufrirá temperaturas de hasta 45 grados en estos estados y posibles tolvaneras
Las vacaciones de Semana Santa 2026 están cada vez más cerca y miles de familias ya comienzan a organizar planes.

Semana Santa 2026: Estos días no habrá clases según la SEP
Fiesta. Pikachu se convirtió en el rostro global de Pokémon y en uno de los personajes más reconocidos de la cultura pop.

¿Cuál es tu favorito? Pokémon: tres décadas atrapando generaciones
Conoce cómo se jugarán los Octavos de Final de la Champions League 2026, fechas, horarios y los duelos más atractivos rumbo a la final en Budapest.

Champions League 2026... así se jugarán los Octavos de Final