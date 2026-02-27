Persisten comercios dañados y autos calcinados en Vallarta a días de los narcobloqueos

PUERTO VALLARTA, JAL.- A cinco días de la jornada de violencia ocurrida en Puerto Vallarta durante el operativo del domingo 22 de febrero contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la colonia Fluvial Vallarta mantiene afectaciones visibles en su corredor comercial, con locales incendiados y daños en infraestructura.

En el contexto inmediato, la avenida Francisco Villa concentra una franja con fachadas quemadas, cristales rotos y estructuras dañadas. En ese tramo se reportó el ataque a al menos seis establecimientos durante los narcobloqueos, además de daños en un estacionamiento de Costco donde quedaron más de 30 vehículos calcinados.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Sinaloa confirma muerte de madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle en Mazatlán

Vecinos de la zona relataron que, durante los hechos, optaron por resguardarse ante el humo y la incertidumbre. “Ese día pensamos que era un asalto, pero luego vimos humo por todos lados. Nos encerramos y apagamos las luces”, dijo Marta Ríos, habitante del sector.

Como antecedente de los daños, en el número 1447 de la avenida se ubican tres de las afectaciones más severas. De acuerdo con Protección Civil municipal, el fuego consumió aproximadamente 900 metros cuadrados de locales, entre ellos una farmacia y comercios contiguos.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum insiste en dudas por ‘El Mayo’ y atribuye repunte de violencia en Sinaloa a ese hecho

Una trabajadora, que solicitó omitir su nombre por seguridad, describió que los agresores ingresaron armados y obligaron a desalojar antes de rociar combustible. “Nos apuntaron y dijeron que saliéramos sin mirar atrás”, narró.

En la zona también se reportaron daños en una agencia de motocicletas y en dos tiendas de conveniencia, además de afectaciones a otros giros. Habitantes señalaron que el ataque fue rápido y que los responsables actuaron con coordinación, sin que en el sitio se observaran trabajos permanentes de remoción en los días posteriores.

Fluvial Vallarta, considerada una de las áreas comerciales más activas del puerto, permanece con impactos materiales derivados de los narcobloqueos del 22 de febrero, mientras continúa la evaluación de daños y la normalización de la actividad en el entorno inmediato.