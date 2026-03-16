Perú suma 92 muertos por lluvias y activa emergencia en más de mil distritos del país

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 16 marzo 2026
    Perú suma 92 muertos por lluvias y activa emergencia en más de mil distritos del país
    Entre las regiones señaladas como afectadas se encuentran Piura, Cajamarca, Lambayeque, Arequipa, Ayacucho y Madre de Dios. ESPECIAL
Vanguardia
por Vanguardia

COMPARTIR

TEMAS


Muertes

Localizaciones


Perú

La temporada dejó también decenas de miles de afectados, con daños en viviendas e infraestructura

PERÚ.- Las intensas lluvias que afectan a Perú desde diciembre pasado han dejado hasta el momento 92 personas fallecidas y más de 23 mil damnificados, de acuerdo con el balance más reciente difundido este lunes por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

La autoridad señaló que los decesos se han registrado por deslizamientos de tierra, inundaciones, tormentas eléctricas y desbordes de ríos, con afectaciones recurrentes en comunidades expuestas a laderas inestables y márgenes fluviales.

TE PUEDE INTERESAR: Trump afirma que atacar Irán evitó una Tercera Guerra Mundial

El Indeci precisó que, hasta ahora, se contabilizan 23 mil 788 damnificados y la destrucción de al menos 1,149 viviendas, además de afectaciones a servicios básicos, abastecimiento y vías de comunicación en distintas localidades.

Uno de los episodios más recientes ocurrió el domingo en el distrito de Parcoy, en la región de La Libertad, donde un deslizamiento de tierra dejó cinco personas fallecidas, según el reporte oficial.

TE PUEDE INTERESAR: Rey de España reconoce ‘mucho abuso’ durante la Conquista de América

Ante la magnitud de la emergencia, el gobierno peruano declaró el estado de emergencia en mil 177 distritos, de los más de 1,800 existentes en el país, con el objetivo de agilizar recursos y coordinar la atención en las zonas con mayores daños.

Las lluvias han provocado anegamientos y cortes en carreteras, lo que ha complicado el transporte y la evacuación en algunas regiones, mientras autoridades habilitan refugios temporales y continúan las labores de evaluación y apoyo a la población.

TE PUEDE INTERESAR: Cuba sufre nuevo apagón nacional, el sexto en año y medio

El contexto, de acuerdo con los reportes oficiales, está marcado por la alerta emitida desde febrero por la llegada de El Niño Costero, asociado al calentamiento anómalo de aguas superficiales del Pacífico frente a las costas peruanas, un fenómeno que suele incrementar la intensidad de las precipitaciones.

Entre las regiones señaladas como afectadas se encuentran Piura, Cajamarca, Lambayeque, Arequipa, Ayacucho y Madre de Dios, con impactos en cultivos, caminos y tramos carreteros, mientras el antecedente de 2025 registró 96 muertes y más de 127 mil damnificados. Con información de Excélsior

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Muertes

Localizaciones


Perú

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

Selección de los editores
La FGR admitió que no se resguardó “de inmediato” la cabaña donde se encontraba Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, entonces líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tapalpa, Jalisco.

FGR admite que cabaña de ‘El Mencho’ no fue resguardada; apunta posible contaminación
Voces de Allende, a 15 años del terror

Voces de Allende, a 15 años del terror
Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa para redirigir recursos de congresos locales y cabildos a obras y servicios públicos.

Sheinbaum enviará mañana al Congreso iniciativa del ‘Plan B’ de reforma electoral

Aunque los líderes partidistas indicaron que los temas electorales se someterían a consulta popular, no refirieron que entre estos estuviera incluido el gasto de las instituciones políticas.

Morena, PVEM y PT dan su respaldo total al Plan B de la Reforma Electoral
NosotrAs: La movilidad también tiene género

NosotrAs: La movilidad también tiene género
La Secretaría de Bienestar informó que el registro para la pensión de personas con discapacidad permanente será del 23 al 29 de marzo en módulos de todo México.

Anuncian registro para la Pensión Bienestar de personas con discapacidad: fechas y requisitos
Irán se mantiene, por ahora, como selección clasificada al Mundial 2026, luego de que la AFC asegurara que no ha recibido una notificación oficial de retiro rumbo a la Copa del Mundo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

¿Irán fuera del Mundial 2026? La AFC confirma que la selección se mantiene en el torneo
Lío. El cantante señaló que el proceso legal ya fue aceptado en México y está por notificarse en Argentina, donde reside Cazzu.

Nodal rompe el silencio sobre demanda contra Cazzu por su hija