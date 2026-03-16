Perú suma 92 muertos por lluvias y activa emergencia en más de mil distritos del país

PERÚ.- Las intensas lluvias que afectan a Perú desde diciembre pasado han dejado hasta el momento 92 personas fallecidas y más de 23 mil damnificados, de acuerdo con el balance más reciente difundido este lunes por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

La autoridad señaló que los decesos se han registrado por deslizamientos de tierra, inundaciones, tormentas eléctricas y desbordes de ríos, con afectaciones recurrentes en comunidades expuestas a laderas inestables y márgenes fluviales.

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El Indeci precisó que, hasta ahora, se contabilizan 23 mil 788 damnificados y la destrucción de al menos 1,149 viviendas, además de afectaciones a servicios básicos, abastecimiento y vías de comunicación en distintas localidades.

Uno de los episodios más recientes ocurrió el domingo en el distrito de Parcoy, en la región de La Libertad, donde un deslizamiento de tierra dejó cinco personas fallecidas, según el reporte oficial.

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Ante la magnitud de la emergencia, el gobierno peruano declaró el estado de emergencia en mil 177 distritos, de los más de 1,800 existentes en el país, con el objetivo de agilizar recursos y coordinar la atención en las zonas con mayores daños.

Las lluvias han provocado anegamientos y cortes en carreteras, lo que ha complicado el transporte y la evacuación en algunas regiones, mientras autoridades habilitan refugios temporales y continúan las labores de evaluación y apoyo a la población.

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El contexto, de acuerdo con los reportes oficiales, está marcado por la alerta emitida desde febrero por la llegada de El Niño Costero, asociado al calentamiento anómalo de aguas superficiales del Pacífico frente a las costas peruanas, un fenómeno que suele incrementar la intensidad de las precipitaciones.

Entre las regiones señaladas como afectadas se encuentran Piura, Cajamarca, Lambayeque, Arequipa, Ayacucho y Madre de Dios, con impactos en cultivos, caminos y tramos carreteros, mientras el antecedente de 2025 registró 96 muertes y más de 127 mil damnificados. Con información de Excélsior