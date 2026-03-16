Rey de España reconoce ‘mucho abuso’ durante la Conquista de América

El Rey Felipe VI reconoció este lunes que durante la conquista de América “hubo mucho abuso” por parte de los conquistadores españoles; aseguró que cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores de hoy en día, “obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos”, aunque indicó que deben ponerse en su justo contexto. Las declaraciones del monarca español se produjeron durante la visita a la exposición “La Mitad del Mundo. La Mujer en el México Indígena”, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, la cual permanecerá hasta el próximo 22 de marzo. TE PUEDE INTERESAR: La Casa Blanca asegura que España cooperará en la guerra contra Irán El monarca consideró no obstante que hay que conocer estos hechos “en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso”. “Es importante sacar lecciones porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día”, señaló Felipe VI en un diálogo informal con el embajador de México en España, Quirino Ordaz, y que quedó registrado en un video que la Casa Real subió en redes sociales.

”Desde el primer día, es decir, los propios Reyes Católicos con sus directrices, las leyes de indias, por el proceso legislativo, hay un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso y también, como decía antes, valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más”, explicó. La exposición fue organizada conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, y las palabras del monarca representan un gesto de acercamiento con el gobierno de México exigió a España disculpas por los abusos cometidos durante la conquista. TE PUEDE INTERESAR: Posiciona el Financial Times a Pedro Sánchez como la ‘némesis’ de Donald Trump en Europa ”Ha sido una feliz historia poder traer este testimonio del México antiguo, de las culturas de lo que hoy es México. Es verdad que México es producto de todas ellas, del propio encuentro con españoles”, añadió Felipe VI en la muestra, que expone cerca de 250 piezas, muchas de las cuales nunca habían salido de México. Añadió que estas exposiciones demuestran cómo las civilizaciones se han encontrado con sus momentos de lucha, de conflicto y de controversia, además de destacar la necesidad de que la juventud a ambos lados del Atlántico conozca el peso del conocimiento antiguo “para apreciarse a sí misma”, ya que “al fin y al cabo, esa cultura mestiza que nace ahí, en América, es lo que nos define hoy”. El gesto del rey, cuya visita no estaba agendada, sigue a un primer gesto de acercamiento del ministro de Asuntos Españoles, José Manuel Albares, quien en noviembre pasado, al inaugurar la muestra, dijo que “la historia compartida entre España y México, como toda historia humana, tiene claroscuros. Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Es parte de nuestra historia compartid, no podemos negar la ni olvidarla”. TE PUEDE INTERESAR: Solicita FGR formalmente a España la extradición de socio de Peak por fraude de 800 mdp

MÉXICO PIDE DISCULPAS A ESPAÑA El reclamo de disculpas de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la negativa española a hacerlo desataron una crisis en la relación bilateral que llevó al mandatario mexicano a declarar una “pausa” en las relaciones, aunque en la práctica, éstas continuaron. La negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum a invitar al rey a su toma de posesión llevó al gobierno español a no enviar representante alguno al evento. Esta muestra forma parte de un proyecto de España y México que quiere reforzar los vínculos entre ambos países a través del reconocimiento de la importancia histórica de las culturas originarias. TE PUEDE INTERESAR: Admite España por primera vez abusos en la Conquista; Sheinbaum lo llama ‘acto de grandeza’ Unos vínculos de los que habló el pasado enero la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando consideró un “símbolo” la presencia de los reyes de España en el pabellón mexicano en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), lo que a su juicio evidenciaba que “están con los pueblos originarios”. No obstante, la presidenta mexicana insistió en la importancia que a su juicio tendría el reconocimiento de las consecuencias que tuvo la conquista para los pueblos originarios por parte de España, una época histórica que fue “muy violenta”.

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