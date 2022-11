GUAMÚCHIL, SIN.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pese a los reclamos de sus opositores conservadores —como el exmandatario Vicente Fox—, con el cambio en la política de bienestar se atiende a los que más lo necesitan como los adultos mayores, por lo que “vale la pena aguantar, aunque estén corajudos”.

Al supervisar los avances del Plan de Salud IMSS-Bienestar en esta entidad, el Jefe del Ejecutivo federal afirmó que hay finanzas públicas sanas, pues ya que no se roban el presupuesto como antes y destacó que el próximo año habrá un aumento de 100 mil millones de pesos para la pensión de los adultos mayores.

Publicidad

“Les doy una buena noticia, aunque no les gusta a los conservadores, pero por eso me río; va a aumentar en enero 25% la pensión, y me río porque ahora se está discutiendo el presupuesto en el Congreso, ¿y saben cuánto va a incrementarse el presupuesto? 100 mil millones de pesos para los adultos mayores. ¿Qué pasaba antes? Pues se robaban el dinero.

“Ahora, desde luego que los expresidentes, sobre todo Fox, que es el que más se queja, ya no tienen pensión. ¿Saben cuánto les daban a los expresidentes? Cinco millones de pesos mensuales. Ya se acabó eso. Entonces, ¿verdad que vale la pena aguantar, aunque estén corajudos, todos los reclamos”, dijo.

Van por uno de los mejores sistemas de salud del mundo. El Presidente se comprometió a que, aunque lo duden sus opositores conservadores, México tendrá uno de los mejores sistemas de salud del mundo.

Publicidad

“Hacemos el compromiso de que va a mejorar todo el sistema de salud (...) Ahora, afortunadamente ya está bajando la pandemia y ya decidimos que vamos a levantar el sistema de salud pública. Va a ser de los mejores del mundo, aunque lo duden los conservadores,

porque es un compromiso”,

afirmó.

Señaló que se avanza la implementación del modelo IMSS- Bienestar, con lo que se federalizan los servicios de salud, se tendrán medicinas y especialistas; se basificará a los trabajadores del sector y se tendrán instalaciones equipadas para atender, entre otros problemas, infartos —que es nuevamente la primera causa de muerte después de COVID—, cáncer de mama y realizar hemodiálisis.