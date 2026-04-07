Siguen ofreciendo en redes sueros vitaminados, lanzan advertencia

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 7 abril 2026
    Siguen ofreciendo en redes sueros vitaminados, lanzan advertencia
    Pese a las advertencias de expertos, estos servicios se siguen promocionando agresivamente en redes sociales como curas para el estrés y la fatiga, sin rigor científico ni seguridad médica. EL UNIVERSAL

Las autoridades de Sonora investigan posible contaminación bacteriana en clínica privada por muerte de seis personas tras recibir “sueros vitaminados”

En meses recientes se han registrado diversos fallecimientos y complicaciones graves de salud, presuntamente relacionadas con la aplicación intravenosa de “sueros vitaminados” en una clínica privada de Hermosillo, Sonora.

Los casos involucran a personas que, después de recibir estos tratamientos, presentaron un deterioro acelerado en su estado físico. La Secretaría de Salud reportó que 10 personas se vieron afectadas tras la aplicación de estos sueros en una clínica de la colonia Jesús García, en la entidad; de ellas, seis murieron. En tanto, autoridades sanitarias y judiciales indagan una posible contaminación bacteriana como origen del brote.

Por medio de Facebook, diversas cuentas ofrecen la “sueroterapia”, la cual combate la depresión, el estrés y hasta la fatiga. Asimismo, indican que la terapia es a domicilio e incluye una “promoción”, así como precio especial si son dos personas en el mismo domicilio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/investigan-sueros-vitaminados-tras-6-fallecimientos-en-clinica-de-sonora-IH19784851

En diciembre de 2024, el doctor Héctor Rossete acusó que el tratamiento era una “estafa maestra” , pues “no hay razón alguna para someterse a lo que es esencialmente un tratamiento invasivo” .

“La hidratación intravenosa es excelente para las personas que realmente lo necesitan, pero cuando se trata de sueros a la carta, les sugiero andarse con precaución (son caros, invasivos y no útiles desde el punto de vista científico) ”, aseveró.

Por su parte, el infectólogo y “zar” de la influenza, Alejandro Macías, calificó de “charlatanerías” los sueros vitaminados. "Es un absoluto despropósito. Las vitaminas no sirven para eso [...] Los hacen frecuentemente en sueros que tienen vitamina B, vitamina C, algunos electrolitos o cosas como magnesio, pero son realmente charlatanerías que pueden tener consecuencias graves" .

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bacterias
Salud

Localizaciones


Sonora

Organizaciones


Secretaría de Salud

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Belicismo mundial

Belicismo mundial
true

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, sí está en problemas
Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros observa los cambios en las ventas, producción y exportación de automóviles mes con mes en México.

México: ventas de carros de origen chino superan a las marcas de autos alemanas en marzo de 2026
Octavio Enrique “N” y Diego Armando “N” enfrentarán proceso con prisión preventiva por su presunta participación en el feminicidio ocurrido en Edomex

Vinculan a proceso a dos hombres por el feminicidio de la rescatista Diana Belén en Tultitlán
Con el mes de abril ya iniciado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) abrió la temporada de las declaraciones anuales.

Prepárate para la declaración anual: Así puedes recuperar tu contraseña del SAT desde casa y sin e.firma
La Credencial del Servicio Universal de Salud servirá como identificación oficial para cualquier trámite en México.

Servicio Universal de Salud: fechas, ubicación de módulos y prestaciones para el 2027
La influencer Karely Ruiz abrió una convocatoria para encontrar asistente personal. Los requisitos y el perfil buscado han generado interés entre sus seguidores.

¿Quieres ser asistente personal de Karely Ruiz?... estos son los requisitos para trabajar con la modelo de OnlyFans
La posibilidad de verlos en Ring Royale crece, mientras resurgen viejas rivalidades y nuevos conflictos mediáticos.

“Te voy a meter una puti...”: Cuauhtémoc Blanco reta a Faitelson