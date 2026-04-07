Siguen ofreciendo en redes sueros vitaminados, lanzan advertencia

En meses recientes se han registrado diversos fallecimientos y complicaciones graves de salud, presuntamente relacionadas con la aplicación intravenosa de “sueros vitaminados” en una clínica privada de Hermosillo, Sonora.

Los casos involucran a personas que, después de recibir estos tratamientos, presentaron un deterioro acelerado en su estado físico. La Secretaría de Salud reportó que 10 personas se vieron afectadas tras la aplicación de estos sueros en una clínica de la colonia Jesús García, en la entidad; de ellas, seis murieron. En tanto, autoridades sanitarias y judiciales indagan una posible contaminación bacteriana como origen del brote.

Por medio de Facebook, diversas cuentas ofrecen la “sueroterapia”, la cual combate la depresión, el estrés y hasta la fatiga. Asimismo, indican que la terapia es a domicilio e incluye una “promoción”, así como precio especial si son dos personas en el mismo domicilio.