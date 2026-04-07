Economía global en riesgo por conflicto con Irán, advierte Fitch

El conflicto geopolítico con Irán comienza a generar alertas en el ámbito económico internacional. De acuerdo con Fitch Ratings, una prolongación de las tensiones podría frenar el crecimiento global y provocar un aumento significativo en la inflación durante los próximos años.

¿Cómo impactaría el conflicto con Irán en la economía global?

El principal riesgo identificado por Fitch se concentra en dos factores: el aumento en los precios del petróleo y la volatilidad en los mercados financieros. Ambos elementos podrían detonar un efecto dominó en distintas economías.

Según sus estimaciones, el Producto Interno Bruto (PIB) mundial sería hasta 0.8% menor tras cuatro trimestres en comparación con su escenario base. Este impacto no sería homogéneo, ya que afectaría con mayor fuerza a economías desarrolladas.

- Principales detonantes del impacto económico

- Incremento en los precios del petróleo

- Caída en los mercados bursátiles

- Aumento en los diferenciales de bonos

- Menor confianza de inversionistas

Estos factores, combinados, podrían debilitar el dinamismo económico global en un momento ya marcado por la incertidumbre.

Economías más afectadas por el escenario adverso

El análisis de Fitch señala que países como Estados Unidos, Japón y Corea serían de los más impactados por el encarecimiento de la energía. En paralelo, la caída de los mercados bursátiles afectaría con mayor intensidad a economías como Canadá y Estados Unidos.

Proyecciones de crecimiento para 2026

En un escenario base, se espera:

- Estados Unidos: 2.2%

- China: 4.3%

- Zona euro: 1.3%

- Crecimiento global: 2.6%

Sin embargo, bajo un escenario adverso:

- Estados Unidos podría caer a 1.5%

- China se ubicaría por debajo del 4%

- La zona euro estaría por debajo del 1%

Esto refleja una desaceleración generalizada que podría afectar tanto a mercados emergentes como a economías avanzadas.

Inflación al alza: el otro gran riesgo

Uno de los efectos más relevantes sería el aumento de la inflación. Fitch estima que en las economías del grupo “Fitch 20”, los precios podrían subir hasta 1.3 puntos porcentuales adicionales respecto al escenario base.

Países con mayor presión inflacionaria

- India

- Polonia

- Turquía

En estos casos, los incrementos podrían superar los 2 puntos porcentuales, lo que impactaría directamente en el poder adquisitivo de la población.

¿Habrá cambios en la política monetaria?

A pesar del repunte inflacionario, Fitch no anticipa un endurecimiento agresivo de la política monetaria en economías clave como Estados Unidos, la Unión Europea o el Reino Unido. Esto se debe a que el contexto actual difiere del observado en 2022, cuando coincidieron múltiples factores como la escasez laboral, problemas en cadenas de suministro y estímulos fiscales elevados.