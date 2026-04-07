¿Qué son las ‘Propofest’? Casos de sobredosis de fentanilo en Argentina que involucra a personal médico

Las muertes del enfermero argentino Eduardo Betancourt, de 44 años, y el anestesiólogo Alejandro Zalazar, de 29 años, ha reavivado las alarmas ante el uso de potentes fármacos como fentanilo y propofol, los cuales suelen adquirirse en farmacias y hospitales, en los sectores médicos del país y otras naciones A lo que la Justicia de Argentina investiga la muerte de un anestesista y un enfermero, hallados sin vida en sus respectivos apartamentos de Buenos Aires en los últimos días, por sobredosis de fentanilo y propofol, fármacos que habrían sido sustraídos de hospitales de manera ilegal, además de jeringas y guantes de látex. Además, el caso saca a la luz una presunta red dedicada a sustraer anestésicos de hospitales, que presuntamente está integrada por el propio personal y utilizada en fiestas privadas.

ENFERMERO Y ANESTESIÓLOGO MUEREN, INVESTIGAN SOBREDOSIS Medios de comunicación informan que el pasado 20 de febrero, el anestesiólogo Alejandro Zalazar, de 29 años y trabajador del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la capital argentina y era exresidente del Hospital Rivadavia, fue encontrado muerto en su vivienda del barrio de Palermo, en la capital argentina. Seis semanas después, de acuerdo con el diario La Nación, policías atendieron la denuncia de la familia del enfermero, quien llevaba varios días sin poder contactarlo, a cinco cuadras donde anteriormente se había encontrado el cuerpo del médico. Según la autopsia a Zalazar, su fallecimiento se produjo por “congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico” y, según explicaron fuentes judiciales a la agencia de noticias EFE, se investiga si la causa fue el consumo de propofol y fentanilo, dos potentes anestésicos. Junto al cuerpo de Zalazar, la Policía encontró los medicamentos anestésicos y una bomba de infusión, equipo utilizado para administrar los fármacos por vía intravenosa para procesos quirúrgicos o casos paliativos.

El caso tomó impulso el pasado viernes, cuando un enfermero de 44 años, Eduardo Betancourt, fue encontrado muerto en otro departamento de Palermo. En el lugar, la Policía se incautó de más de 50 ampollas de medicamentos de uso hospitalario, entre ellos propofol y fentanilo, además de jeringas, guantes y teléfonos móviles. Betancourt se había mudado hace un mes a la capital argentina desde la provincia de Entre Ríos, de donde era oriundo, y se encontraba desempleado. Se investiga si el enfermero estaba solo en el momento de su muerte. La autopsia, dada a conocer este lunes, informó de que el enfermero falleció entre tres y cinco días antes del 3 de abril (día en que fue encontrado sin vida) a causa de una “cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar”. Ahora se espera el resultado de estudios toxicológicos e histopatológicos para conocer las circunstancias exactas del deceso.

¿DE DÓNDE SALIÓ EL MEDICAMENTO? La clasificación de las drogas halladas permitió establecer que provenían del Hospital Italiano, una institución privada de Buenos Aires. La clínica publicó un comunicado en el que informó sobre el faltante de fármacos, lo que derivó en una investigación y en el cese del anestesiólogo Hernán Boveri y la médica residente Delfina Lanusse, quienes han sido imputados en la causa. Esto se dio, tras una “denuncia recibida internamente”, según se lee en un comunicado publicado por la dirección del centro de salud el pasado 30 de marzo. Además, aseguró que reforzaron las medidas para “prevenir (que) situaciones de esta naturaleza” se repitan en el futuro. Los médicos enfrentan un proceso por administración fraudulenta de medicamentos y tienen prohibida la salida de Argentina.

’PROPOFEST’ O ‘FIESTAS DE PROPOFOL’ La Justicia argentina analiza la posible existencia de citas, conocidas como ‘Propofest’ o ‘fiesta del propofol’, en las que un grupo reducido de profesionales habría consumido esos anestésicos con fines recreativos. Según testimonios de trabajadores de la salud, en las reuniones se ofrecían “viajes controlados”, en los que un médico supervisaba el consumo de las sustancias. Los anestésicos eran consumidos “fuera del acto médico, sin indicación clínica, sin monitoreo y en ámbitos ajenos a cualquier práctica asistencial”, según figura en los documentos judiciales recabados por medios de comunicación. A la par, la prensa comenzó a difundir audios de WhatsApp atribuidos a médicos en los cuales se habla de que los sedantes eran empleados en fiestas privadas organizadas por un grupo reducido de profesionales de la salud.

Por una suma de dinero, algunas versiones periodísticas mencionan montos de hasta tres mil dólares (53 mil pesos mexicanos) , se ofrecía a los clientes suministrarles los medicamentos para alcanzar grados de “relajación extrema”. En los “viajes” se utilizaban bombas de infusión y se designaba a una persona para asistir a los participantes ante una eventual apnea, un efecto secundario grave de estos fármacos. Hasta el momento no se ha confirmado si el personal médico que perdió la vida participó en estas fiestas privadas, por lo que la Justicia argentina busca determinar si ambas muertes están vinculadas con el supuesto robo y uso indebido de anestésicos y si existió una red de distribución ilegal de estas sustancias que pudiera involucrar a otras instituciones médicas en Argentina. (Con información de EFE y BBC)

Publicidad

Temas

Fentanilo médicos medicamentos

Localizaciones

Argentina

