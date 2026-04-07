Irán anuncia negociaciones de paz con Estados Unidos el 10 de abril

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 7 abril 2026
    Irán anuncia negociaciones de paz con Estados Unidos el 10 de abril
    Irán y Estados Unidos preparan negociaciones de paz en Pakistán Vanguardia

A pocas horas de terminar el ultimátum de Trump, Irán accede a acuerdos de paz, tras mediaciones de Pakistán

El 7 de abril, tras semanas de conflictos bélicos entre Irán y los Estados Unidos, se ha informado, por parte del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, que iniciarán las negociaciones de un acuerdo de paz en Islamabad, capital de Pakistán, el 10 de abril.

La noticia se dio en el margen final del previo ultimátum de Donald Trump. En su amenaza por redes sociales, aseguró que si las fuerzas de Irán no liberaban el estrecho de Ormuz, atacaría directamente a Teherán, llevando a Irán ‘a la edad de piedra’.

En las negociaciones, mediadas por representantes de Pakistán, se acordó un alto el fuego durante dos semanas, mientras se coordinan las negociaciones del 10 de abril. Esto fue confirmado por Donald Trump y publicado por la administración de la Casa Blanca en la plataforma X.

En la misma cuenta, compartieron las declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, sobre el cese al fuego. En su informe, se resaltó que si ‘los ataques contra Irán se detienen, nuestras poderosas Fuerzas Armadas dejarán las operaciones defensivas’.

En las declaraciones de ambos países, se agradece a los mediadores, primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y al líder militar de Pakistán, Asim Munir.

TE PUEDE INTERESAR: Trump anuncia alto al fuego bilateral y da dos semanas a Irán para reabrir estrecho de Ormuz

Medios de comunicación han resaltado que este nuevo avance no es la conclusión de la guerra, pero sí una pauta sobre su posible desarrollo o declive.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acuerdos
Conflictos
Guerras

Localizaciones


Estados Unidos
Irán

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Belicismo mundial

Belicismo mundial
true

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, sí está en problemas
Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros observa los cambios en las ventas, producción y exportación de automóviles mes con mes en México.

México: ventas de carros de origen chino superan a las marcas de autos alemanas en marzo de 2026
Octavio Enrique “N” y Diego Armando “N” enfrentarán proceso con prisión preventiva por su presunta participación en el feminicidio ocurrido en Edomex

Vinculan a proceso a dos hombres por el feminicidio de la rescatista Diana Belén en Tultitlán
Con el mes de abril ya iniciado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) abrió la temporada de las declaraciones anuales.

Prepárate para la declaración anual: Así puedes recuperar tu contraseña del SAT desde casa y sin e.firma
La Credencial del Servicio Universal de Salud servirá como identificación oficial para cualquier trámite en México.

Servicio Universal de Salud: fechas, ubicación de módulos y prestaciones para el 2027
La influencer Karely Ruiz abrió una convocatoria para encontrar asistente personal. Los requisitos y el perfil buscado han generado interés entre sus seguidores.

¿Quieres ser asistente personal de Karely Ruiz?... estos son los requisitos para trabajar con la modelo de OnlyFans
La posibilidad de verlos en Ring Royale crece, mientras resurgen viejas rivalidades y nuevos conflictos mediáticos.

“Te voy a meter una puti...”: Cuauhtémoc Blanco reta a Faitelson