Irán anuncia negociaciones de paz con Estados Unidos el 10 de abril
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A pocas horas de terminar el ultimátum de Trump, Irán accede a acuerdos de paz, tras mediaciones de Pakistán
El 7 de abril, tras semanas de conflictos bélicos entre Irán y los Estados Unidos, se ha informado, por parte del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, que iniciarán las negociaciones de un acuerdo de paz en Islamabad, capital de Pakistán, el 10 de abril.
La noticia se dio en el margen final del previo ultimátum de Donald Trump. En su amenaza por redes sociales, aseguró que si las fuerzas de Irán no liberaban el estrecho de Ormuz, atacaría directamente a Teherán, llevando a Irán ‘a la edad de piedra’.
En las negociaciones, mediadas por representantes de Pakistán, se acordó un alto el fuego durante dos semanas, mientras se coordinan las negociaciones del 10 de abril. Esto fue confirmado por Donald Trump y publicado por la administración de la Casa Blanca en la plataforma X.
En la misma cuenta, compartieron las declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, sobre el cese al fuego. En su informe, se resaltó que si ‘los ataques contra Irán se detienen, nuestras poderosas Fuerzas Armadas dejarán las operaciones defensivas’.
En las declaraciones de ambos países, se agradece a los mediadores, primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y al líder militar de Pakistán, Asim Munir.
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Medios de comunicación han resaltado que este nuevo avance no es la conclusión de la guerra, pero sí una pauta sobre su posible desarrollo o declive.