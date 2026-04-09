Plan B de Sheinbaum se mueve en estados: Veracruz, Puebla y Chiapas lo aprueban tras aval en San Lázaro

CDMX.- La madrugada de este 9 de abril, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma electoral denominada Plan B, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, y envió la minuta a los congresos locales para su discusión y aprobación. En la votación, el proyecto fue avalado con 343 votos a favor de Morena, MC, PT y PVEM, y 124 en contra de PAN y PRI, de acuerdo con el reporte legislativo.

En Baja California Sur, el Congreso estatal aprobó por mayoría el Plan B con 17 votos a favor y dos en contra. Durante la sesión se informó que la modificación incluye ajustes en la integración de los ayuntamientos bajo principios de paridad de género y elección directa, además de límites al gasto público y reglas de disciplina financiera para municipios y el propio Poder Legislativo. En Puebla, el Pleno del Congreso local aprobó este 9 de abril el dictamen con 34 votos a favor y cuatro en contra, con cambios que contemplan una integración municipal con presidencia, sindicatura y hasta 15 regidurías, así como el tope de 0.70% del Presupuesto de Egresos estatal para el gasto anual de las legislaturas locales.

En Veracruz, el Congreso avaló la minuta con 39 votos a favor y cuatro en contra, sin abstenciones. El texto aprobado precisa paridad vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en la integración de los ayuntamientos; también fija el límite de 0.70% al presupuesto anual de los congresos estatales y prohíbe la reelección inmediata de diputaciones locales. En Chiapas, la Legislatura aprobó la reforma con 32 votos a favor y tres en contra. El Congreso estatal señaló que el paquete incluye recortes y límites al gasto de autoridades electorales, congresos locales y ayuntamientos, además de ajustes a remuneraciones en instancias electorales y reglas de fiscalización, según lo informado en la sesión.

En Sinaloa, el Congreso aprobó por mayoría la minuta enviada por la Cámara de Diputados, con disposiciones sobre el número máximo de regidurías, límites a remuneraciones de funcionarios electorales y medidas vinculadas con austeridad, además de transitorios para su implementación progresiva y la reasignación de ahorros hacia fines sociales. En Hidalgo, la reforma fue aprobada con 25 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones. Durante el debate, legisladores de oposición expresaron preocupaciones sobre cambios en la composición de los ayuntamientos; en la discusión también se mencionó una restricción para participar en elecciones cuando existan vínculos de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco en línea recta en los tres años previos al día de la elección.

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