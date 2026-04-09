Plan B de Sheinbaum se mueve en estados: Veracruz, Puebla y Chiapas lo aprueban tras aval en San Lázaro

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/ 9 abril 2026
    Plan B de Sheinbaum se mueve en estados: Veracruz, Puebla y Chiapas lo aprueban tras aval en San Lázaro
    En la votación, el proyecto fue avalado con 343 votos a favor de Morena, MC, PT y PVEM, y 124 en contra de PAN y PRI. ESPECIAL
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Los dictámenes locales replican ajustes a ayuntamientos, topes presupuestales y reglas de austeridad, mientras crece el debate por el ritmo y el alcance de los cambios

CDMX.- La madrugada de este 9 de abril, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma electoral denominada Plan B, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, y envió la minuta a los congresos locales para su discusión y aprobación.

En la votación, el proyecto fue avalado con 343 votos a favor de Morena, MC, PT y PVEM, y 124 en contra de PAN y PRI, de acuerdo con el reporte legislativo.

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En Baja California Sur, el Congreso estatal aprobó por mayoría el Plan B con 17 votos a favor y dos en contra. Durante la sesión se informó que la modificación incluye ajustes en la integración de los ayuntamientos bajo principios de paridad de género y elección directa, además de límites al gasto público y reglas de disciplina financiera para municipios y el propio Poder Legislativo.

En Puebla, el Pleno del Congreso local aprobó este 9 de abril el dictamen con 34 votos a favor y cuatro en contra, con cambios que contemplan una integración municipal con presidencia, sindicatura y hasta 15 regidurías, así como el tope de 0.70% del Presupuesto de Egresos estatal para el gasto anual de las legislaturas locales.

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En Veracruz, el Congreso avaló la minuta con 39 votos a favor y cuatro en contra, sin abstenciones. El texto aprobado precisa paridad vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en la integración de los ayuntamientos; también fija el límite de 0.70% al presupuesto anual de los congresos estatales y prohíbe la reelección inmediata de diputaciones locales.

En Chiapas, la Legislatura aprobó la reforma con 32 votos a favor y tres en contra. El Congreso estatal señaló que el paquete incluye recortes y límites al gasto de autoridades electorales, congresos locales y ayuntamientos, además de ajustes a remuneraciones en instancias electorales y reglas de fiscalización, según lo informado en la sesión.

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En Sinaloa, el Congreso aprobó por mayoría la minuta enviada por la Cámara de Diputados, con disposiciones sobre el número máximo de regidurías, límites a remuneraciones de funcionarios electorales y medidas vinculadas con austeridad, además de transitorios para su implementación progresiva y la reasignación de ahorros hacia fines sociales.

En Hidalgo, la reforma fue aprobada con 25 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones. Durante el debate, legisladores de oposición expresaron preocupaciones sobre cambios en la composición de los ayuntamientos; en la discusión también se mencionó una restricción para participar en elecciones cuando existan vínculos de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco en línea recta en los tres años previos al día de la elección.

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