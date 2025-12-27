Ponen fecha límite a los estados: reforma contra extorsión debe llegar a Congresos en enero

CDMX.- A más tardar el último día de enero, los gobernadores deberán presentar ante sus Congresos locales iniciativas para armonizar los marcos jurídicos estatales en materia de combate a la extorsión, de acuerdo con los acuerdos difundidos por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En el mismo paquete de compromisos, se estableció que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá emitir, a más tardar el último día hábil de febrero de 2026, un manual de operación para fiscalías o unidades especializadas en la recepción de denuncias, investigación y persecución del delito de extorsión.

Los acuerdos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación y forman parte de los compromisos asumidos por autoridades federales y estatales en el Consejo de Seguridad Pública, según el reporte.

Además, el documento destacó lo previsto en el acuerdo 07/LII/2025, que establece lineamientos para la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas como una de las bases de datos del Sistema Nacional de Información, con el objetivo de asegurar su estructura técnica y tecnológica para su funcionamiento.

En ese apartado se precisa que el SESNSP deberá emitir los lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación de dicha base en un plazo máximo de 60 días naturales, contados a partir de la fecha indicada en el acuerdo.

De igual forma, se estableció que, a más tardar el último día hábil de agosto, el SESNSP deberá elaborar y emitir, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, una actualización del Modelo Nacional de Centros de Justicia para las Mujeres.

Otro de los compromisos señalados se relaciona con los mecanismos de certificación policial: se fijó como meta elaborar la metodología de la Certificación Básica Policial a más tardar el último día hábil de junio de 2026, para transitar del Certificado Único Policial a un esquema alineado con la política nacional de acreditación y certificación. Con información de La Jornada