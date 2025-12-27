Ponen fecha límite a los estados: reforma contra extorsión debe llegar a Congresos en enero

Noticias
/ 27 diciembre 2025
    Ponen fecha límite a los estados: reforma contra extorsión debe llegar a Congresos en enero
    Gobernadores deberán presentar ante sus Congresos locales iniciativas para armonizar los marcos jurídicos estatales. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


reformas a la Ley

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Sspc

Acuerdos del Consejo de Seguridad Pública establecen plazos para ajustes legislativos estatales y lineamientos operativos federales, con metas que se extienden a 2026

CDMX.- A más tardar el último día de enero, los gobernadores deberán presentar ante sus Congresos locales iniciativas para armonizar los marcos jurídicos estatales en materia de combate a la extorsión, de acuerdo con los acuerdos difundidos por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En el mismo paquete de compromisos, se estableció que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá emitir, a más tardar el último día hábil de febrero de 2026, un manual de operación para fiscalías o unidades especializadas en la recepción de denuncias, investigación y persecución del delito de extorsión.

TE PUEDE INTERESAR:

Los acuerdos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación y forman parte de los compromisos asumidos por autoridades federales y estatales en el Consejo de Seguridad Pública, según el reporte.

Además, el documento destacó lo previsto en el acuerdo 07/LII/2025, que establece lineamientos para la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas como una de las bases de datos del Sistema Nacional de Información, con el objetivo de asegurar su estructura técnica y tecnológica para su funcionamiento.

TE PUEDE INTERESAR:

En ese apartado se precisa que el SESNSP deberá emitir los lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación de dicha base en un plazo máximo de 60 días naturales, contados a partir de la fecha indicada en el acuerdo.

De igual forma, se estableció que, a más tardar el último día hábil de agosto, el SESNSP deberá elaborar y emitir, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, una actualización del Modelo Nacional de Centros de Justicia para las Mujeres.

Otro de los compromisos señalados se relaciona con los mecanismos de certificación policial: se fijó como meta elaborar la metodología de la Certificación Básica Policial a más tardar el último día hábil de junio de 2026, para transitar del Certificado Único Policial a un esquema alineado con la política nacional de acreditación y certificación. Con información de La Jornada

Temas


reformas a la Ley

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Sspc

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro señala su monitor electrónico de tobillo que el Supremo tribunal le ordeno llevar, en el Congreso de Brasil en Brasilia, Brasil, el 21 de julio de 2025.

Ordenan arresto domiciliario a 10 personas por complot de Bolsonaro
Waldo - Árbol intervencionista

Árbol intervencionista
true

2025: un apretado resumen de la resaca...
Ya se conoce dónde estarán las estaciones del tren de pasajeros tanto en Coahuila como en Monterrey.

Confirman ubicación de las 6 estaciones en Nuevo León del tren Saltillo-Monterrey (MAPA)
La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión contra Jesús “N”, quien fue detenido en Cuernavaca, Morelos.

FGR detiene a Jesús ‘N’, presunto excolaborador de Genaro García Luna, en Morelos
Personas pensionadas del IMSS recibirán sus depósitos mensuales de 2026 en los primeros días de cada mes, según el calendario oficial difundido por la institución.

IMSS publica calendario oficial de pagos de pensiones 2026: estas son las fechas de depósito

El Día de los Inocentes es una de las fechas más curiosas del calendario, marcada por bromas, engaños y noticias falsas. Aunque suele tomarse con humor, su origen es histórico y su impacto sigue vigente, especialmente en la era digital.

Día de los Inocentes 2025 ¿Cuándo es, qué significa y por qué debes cuidarte?
Batalla. La conductora reapareció en redes sociales para compartir el impacto físico y emocional que le ha dejado el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica.

‘Un año muy pesado para mí’: Yolanda Andrade reaparece y habla de su lucha contra la ELA