Cae con 11 armas largas y metanfetamina: juez lo manda 12 años a prisión

CDMX.- Un juez federal dictó sentencia de 12 años de prisión contra Jonathan Pérez Sánchez, señalado como relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por los delitos de posesión de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como por delitos contra la salud.

La resolución se emitió luego de que el Ministerio Público Federal presentó los elementos de prueba necesarios para acreditar su responsabilidad, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum impulsa repavimentación: 30 trenes adquiridos y 10 ya entregados

De acuerdo con la dependencia, Pérez Sánchez fue detenido por elementos federales en la comunidad de Villa Juárez, en el municipio de Real Asientos, Aguascalientes, como resultado de un operativo derivado de una investigación ministerial.

La FGR precisó que en octubre de 2023 el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Aguascalientes, inició una carpeta de investigación y obtuvo del juez de control la autorización para ejecutar un cateo en un inmueble de Villa Juárez.

TE PUEDE INTERESAR: Ponen fecha límite a los estados: reforma contra extorsión debe llegar a Congresos en enero

Durante la diligencia, señaló, fue detenido Jonathan Pérez Sánchez y se aseguró un conjunto de indicios: 11 armas largas, mil 340 cartuchos útiles, tres portacargadores, 30 cargadores, además de marihuana y clorhidrato de metanfetamina.

En el mismo operativo también se aseguraron dos teléfonos celulares, dos vehículos, una motocicleta y el inmueble cateado, de acuerdo con el informe oficial de la fiscalía.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila y Tabasco, en foco: el cierre de 2025 aún deja zonas del país bajo sequía, reporta el SMN

Posteriormente, el acusado fue sentenciado a 12 años de prisión por la posesión de armamento, cargadores y cartuchos de uso exclusivo, y por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina y marihuana con fines de comercio, en su variante de venta.

La FGR indicó que con la sentencia se dio por acreditada la responsabilidad penal del sentenciado, a partir de las pruebas presentadas en el proceso correspondiente. Con información de El Universal