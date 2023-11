Por cuarta ocasión, AMLO va a Acapulco, pero no contempla recorrer las colonias afectadas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acudió de nueva cuenta a Acapulco, Guerrero para tener una cuarta reunión para evaluar el impacto del huracán “Otis”, por lo que cerca de las 14:52 horas de la tarde del martes, salió desde Palacio Nacional.

En conferencia de prensa, el mandatario explicó que se trasladará a la base naval del Puerto con el fin de reunirse con su gabinete y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado; con el fin de dar seguimiento por su gobierno para atender a los damnificados.

“Vamos básicamente a la reunión a la base naval. Ya hemos estado creo que con la visita de hoy en tres ocasiones y lo digo porque los adversarios politiqueros han sostenido que no he ido a Acapulco. Desde el primer día y recorrí todo, hablé con la gente, me di cuenta de todos los daños y de lo que había que hacerse para llevar a cabo la reconstrucción, regresé y ahora voy de nuevo”, dijo.

Por lo que no recorrerá las colonias afectadas.

Además, comentó que se está avanzando en la reconstrucción de Acapulco y están abriendo los centros comerciales como las gasolinerías.

Así como que mañana se reunirá con empresarios del sector hotelero y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, para buscar la reapertura de hoteles entre marzo y abril de 2024. Mientras que, por lo pronto, explicó que se están empezando a entregar los apoyos a la población.