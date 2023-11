Prefiere Ebrard que lo maltraten en Morena, considera Xóchitl Gálvez

“Yo le respeto a Marcelo, le reconozco, yo con él siempre tuve un diálogo de altura. (...) Él tomó una decisión y está bien, no pasa nada”, expresó la responsable de la construcción del FAM.

“Yo lo invité (al Frente Amplio), él tomó su decisión. Yo estoy tranquila (...) no es incongruente hablar con una persona. Yo digo que si él quiere que lo maltraten, pues allá a él, pero es una decisión de cada quien”, mencionó.

NO LE PREOUPAN SONDEOS

La senadora panista fue entrevistada en la Cámara Alta y la prensa la cuestionó sobre la diferencia porcentual que tiene en las encuestas en comparación con la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Para mí nunca ha sido fácil arrancar con una candidata que lo que le sobra es dinero, lo único que tiene es dinero, más de mil millones invertidos en espectaculares, en bardas, en redes sociales”, mencionó.

De acuerdo con las encuestas más recientes de Poll.mx la líder del Frente Amplio cuenta con el 31 por ciento de las preferencias rumbo al proceso electoral de 2024, mientras Claudia Sheinbaum tiene un la aprobación del 61 por ciento de los encuestados.

TE PUEDE INTERESAR: Responde fiscalía CDMX a reportaje del NYT: son ‘falsas afirmaciones’

“Aquí estoy, fuerte, sólida, recuerden que en Hidalgo empecé 35 puntos abajo y de aquí lo único que sigue es crecer y voy a crecer, porque soy una mujer congruente, soy una mujer que no tiene amo, que no tiene que obedecer, porque eso que te den el bastón y no te den el mando está cañón y lo vimos claramente con lo que pasó en la ciudad”, respondió la senadora.

“Lo que sigue es caminar México, hablar con la gente y ahora sí empieza el proceso legal de hacer propuestas para los militantes de los partidos”, detalló la legisladora.