Prensa peruana descalifica dichos de AMLO sobre Pedro Castillo y ‘venganza de élites’

TE PUEDE INTERESAR: México no romperá relaciones con Perú tras la expulsión de embajador en Lima

El diario sudamericano “El Comercio” consideró como falso que Castillo fuera “detenido irregularmente” y que su destitución fuera “venganza de las ‘élites’ peruanas que no quería que él gobernara para el ‘pueblo’” .

El diario de Perú también mencionó que “además de mentiroso, como hemos dicho, se trata de un libreto francamente cínico y que omite toda mención al golpe de nuestro frustrado dictadorzuelo dio en televisión nacional”.

La publicación resaltó que en “Perú no existe persecución política”. Recalcó que Pedro Castillo y su esposa no son perseguidos políticos, a lo que “no necesitan que ningún país les conceda asilo”. Aún cuando ambos enfrentan investigaciones en el Ministerio Público por actos de corrupción y crimen organizado que “debe seguir su cursos y no ser interrumpidos por la injerencia de un gobierno que puede ser muy drástico al hablar de la corrupción de sus adversarios políticos”.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO confirma que familia de Pedro Castillo, expresidente peruano llegó a México

El Comercio destaca que no hay que “olvidar que la fiscalía viene investigando a la ex primera dama desde julio”. Aunado a que el equipo del Ministerio Público encargado de las pesquisas contra allegados de Pedro Castillo informó que “habría fungido como ‘coordinadora’ en la presunta organización criminal que habría liderado su esposo”.

Este miércoles, el canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que la familia de Castillo había arribado a la Ciudad de México procedentes de Lima, Perú. Para que después AMLO confirmara en su conferencia de prensa que Pablo Monroy también llegó a México.