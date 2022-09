Con la finalidad de respetar los estatutos en la “Ley Nacional de Identidad de Género”, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) de Argentina, hizo historia al entregar los primeros “títulos no binarios”, es decir, haciendo uso del lenguaje inclusivo y no sexista.

Las personas egresadas fueron Mel Randev Gutiérrez y Choyke Gutiérrez, a quienes se les atribuye los títulos de Profesore en comunicación Social y Procuradore y Abogade por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, respectivamente.

Para lograr este cambio en la documentación universitaria, se envió una carta al Consejo Superior de la Facultad, donde se expuso el derecho de las personas trans y no binarias en usar los pronombres preferidos, según las declaraciones de Mel Randev en sus redes sociales.

“Hoy me siento orgullose de ser quien quiero ser, me siento poderose”, aseguró Mel, ratificando que es un logro para la comunidad transgénero y no binaria.

Por su parte, Andrea Varela, vicepresidente institucional de la UNLP, dijo que este avance marca “una pauta para que los solicitante spuedan pedir la distinción acorde a su identidad de género [...] este es un gran avance en materia de igualdad de género”.