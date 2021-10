Promete Sánchez ‘abolir’ la prostitución en España

MADRID, ESP.- El presidente de España, Pedro Sánchez, prometió ayer “abolir” la prostitución, señalando que “esclaviza” a las mujeres.

Al cierre de un congreso de tres días del Partido Socialista, el Presidente subrayó las políticas introducidas por su gobierno que, a su parecer, han derivado en el progreso de España. “Y también sale de este congreso un compromiso que llevaré a término, avanzaremos aboliendo la prostitución que esclaviza a las mujeres en nuestro país”, aseveró.

Pese a que la explotación sexual y el proxenetismo son ilegales en España, la prostitución no está regulada por ley. No se castiga a quienes por voluntad propia ofrecen servicios sexuales pagados, siempre y cuando no se haga en espacios públicos, en tanto las leyes están enfocadas en la lucha contra el tráfico de personas.

Aunque no se reconoce como empleo corriente, existe un gran número de prostíbulos en todo el país. Muchos funcionan en tanto hoteles u otros centros de alojamiento.

Uno de cada tres hombres en España ha pagado por mantener sexo al menos una vez en su vida, de acuerdo a un sondeo realizado en 2009 por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, oficial).

Sánchez añadió que los próximos hitos del Ejecutivo, tras la eutanasia, la subida del salario mínimo, el ingreso mínimo vital o la reforma de las pensiones, serán el cambio profundo –no dijo derogación, pero casi se entendió eso– de la reforma laboral del PP y de la ley mordaza.