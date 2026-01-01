Proyectiles caen en casas y rozan a un bebé en Sonora

Noticias
/ 1 enero 2026
    Proyectiles caen en casas y rozan a un bebé en Sonora
    La Fiscalía ha advertido que realizar disparos al aire no es una forma de celebrar, sino una conducta delictiva. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Balaceras

Localizaciones


Sonora

Organizaciones


Sspc

A pesar de los llamados oficiales para evitar conductas de riesgo, los primeros minutos del año dejaron reportes ciudadanos de incidentes

NOGALES, SON.- En Nogales, Cajeme y San Luis Río Colorado se reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego durante los festejos por el inicio de 2026, pese a que autoridades reiteraron que disparar al aire constituye un delito y representa un riesgo directo para la población.

En Nogales, vecinos señalaron que durante los primeros minutos del año se escucharon ráfagas en distintos puntos de la ciudad, con menciones específicas en colonias como Buenos Aires, Fundo Legal y Brisa, donde también se reportaron impactos en techos, ventanas y estructuras de viviendas.

TE PUEDE INTERESAR: Tren Interoceánico... Sube a 14 las personas fallecidas tras descarrilamiento

Uno de los hechos que generó mayor alarma ocurrió en la colonia Buenos Aires, cuando una bala perdida perforó el techo de una vivienda y cayó dentro del domicilio, a escasa distancia de un bebé de aproximadamente cinco meses, según versiones difundidas por residentes.

En Cajeme, reportes ciudadanos documentaron una situación similar en el fraccionamiento Posadas del Sol, en Ciudad Obregón, donde un proyectil rompió el vidrio de una vivienda; la afectada, Berenice Ruiz, relató en redes sociales que el estruendo los alertó y que, por fortuna, nadie estaba cerca de la ventana en ese momento.

TE PUEDE INTERESAR: Calendario SEP 2026... Esta es la fecha exacta de preinscripción a prescolar, primaria y secundaria

Habitantes también reportaron incidentes en San Luis Río Colorado, así como en otras zonas de Nogales, con proyectiles que habrían caído en patios, mesas y techos, lo que provocó temor e inconformidad por la falta de resultados visibles pese a las campañas de prevención.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ha advertido que realizar disparos al aire no es una forma de celebrar, sino una conducta delictiva. De acuerdo con lo difundido por la institución, el Código Penal estatal contempla penas de cinco a ocho años de prisión y multa, sanción que puede agravarse hasta nueve años si ocurre en días festivos, eventos públicos o bajo el influjo de alcohol o drogas.

La fiscalía exhortó a la ciudadanía a no normalizar estas prácticas y a denunciar de inmediato detonaciones de arma de fuego a los números 911 y 089. Hasta el momento, no se reportaban personas lesionadas por estos hechos. Con información de El Universal

Temas


Balaceras

Localizaciones


Sonora

Organizaciones


Sspc

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Durante los primeros meses del año se aplican estímulos fiscales.

Coahuila: habilitan portal PagaFácil para el pago del control vehicular 2026
La tragedia del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec continúa cobrando vidas. Este 1 de enero se confirmó la muerte de una adulta mayor hospitalizada, elevando a 14 el número de personas fallecidas.

Tren Interoceánico... Sube a 14 las personas fallecidas tras descarrilamiento

La Liga MX ya definió el calendario del Torneo Clausura 2026, un certamen atípico marcado por la cercanía del Mundial de futbol.

¿Cuándo empieza la Liga MX 2026?... Fechas clave, calendario, y ajustes
Tras los gastos de diciembre, muchas familias enfrentan dificultades para cubrir pagos básicos. Entender por qué ocurre y cómo hacerle frente es clave para mantener la estabilidad económica.

¿Qué es la cuesta de enero?... y cómo sobrevivir al golpe financiero del inicio de año
Drones atacaron una cafetería y un hotel en la ciudad turística de Khorly, en el Mar Negro, en Nochevieja, según informaron las autoridades rusas.

En plena celebración de Año Nuevo, Ucrania ataca con drones a los rusos dejando 24 muertos
En caso de que los ayuntamientos no solventen las irregularidades, la ASE podría promover denuncias en su contra.

Coahuila: Lideran Torreón y Múzquiz en anomalías de la cuenta pública de 2024

Con 227, el Cefereso 18 es el ente federal con más denuncias contra sus funcionarios en Coahuila durante 2025.

Coahuila: Crecen 46% quejas contra autoridades federales por violaciones a derechos humanos
Elementos de la Policía Civil Coahuila realizan recorridos preventivos en colonias de mayor incidencia delictiva en Monclova.

Policía Civil Coahuila despliega Operativo de Fin de Año en colonias conflictivas de Monclova (vido)