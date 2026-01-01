Proyectiles caen en casas y rozan a un bebé en Sonora

NOGALES, SON.- En Nogales, Cajeme y San Luis Río Colorado se reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego durante los festejos por el inicio de 2026, pese a que autoridades reiteraron que disparar al aire constituye un delito y representa un riesgo directo para la población.

En Nogales, vecinos señalaron que durante los primeros minutos del año se escucharon ráfagas en distintos puntos de la ciudad, con menciones específicas en colonias como Buenos Aires, Fundo Legal y Brisa, donde también se reportaron impactos en techos, ventanas y estructuras de viviendas.

Uno de los hechos que generó mayor alarma ocurrió en la colonia Buenos Aires, cuando una bala perdida perforó el techo de una vivienda y cayó dentro del domicilio, a escasa distancia de un bebé de aproximadamente cinco meses, según versiones difundidas por residentes.

En Cajeme, reportes ciudadanos documentaron una situación similar en el fraccionamiento Posadas del Sol, en Ciudad Obregón, donde un proyectil rompió el vidrio de una vivienda; la afectada, Berenice Ruiz, relató en redes sociales que el estruendo los alertó y que, por fortuna, nadie estaba cerca de la ventana en ese momento.

Habitantes también reportaron incidentes en San Luis Río Colorado, así como en otras zonas de Nogales, con proyectiles que habrían caído en patios, mesas y techos, lo que provocó temor e inconformidad por la falta de resultados visibles pese a las campañas de prevención.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ha advertido que realizar disparos al aire no es una forma de celebrar, sino una conducta delictiva. De acuerdo con lo difundido por la institución, el Código Penal estatal contempla penas de cinco a ocho años de prisión y multa, sanción que puede agravarse hasta nueve años si ocurre en días festivos, eventos públicos o bajo el influjo de alcohol o drogas.

La fiscalía exhortó a la ciudadanía a no normalizar estas prácticas y a denunciar de inmediato detonaciones de arma de fuego a los números 911 y 089. Hasta el momento, no se reportaban personas lesionadas por estos hechos. Con información de El Universal