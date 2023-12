“Que se jod...”, la respuesta de Elon Musk a CEO de Disney y otros anunciantes que lo critican

El dueño de X, Elon Musk, criticó a las empresas anunciantes por retirar publicidad de la red social.

El empresario pidió que las empresas que critican sus posturas o las de la red social X, no paguen anuncios en esa plataforma.

TE PUEDE INTERESAR: Starlink, empresa de Musk, tendrá contratos de la CFE por 3,331 mdp

El cordial mensaje fue compartido en una entrevista que Elon Musk tuvo durante el New York Times Dealbook Summit, un evento realizado por el medio de comunicación en el que invitan a personalidades de alto nivel como la vicepresidente Kamala Harris y el mismísimo presidente de Disney, Bob Iger.

De hecho, los comentarios de Musk vinieron en respuesta a la intervención de Iger que había respondido sobre la razón por la que Disney había pausado sus campañas.

“Sabemos que Elon es más grande que la vida en muchos aspectos y que su nombre está muy relacionado con las empresas que fundó o que posee. Al asumir públicamente su posición, sentimos que la asociación no era necesariamente positiva para nosotros”.

Al ser cuestionado durante el ‘New York Times’ DealBook Summit’, Musk se refirió así a los anunciantes:

“Go fuck yourself... Go. Fuck. Yourself. Is that clear?”

Esta declaración se puede traducir de diversas maneras:

“Vete a la mierda” (Google Traslator).

“Que os den por culo” (El País).

“Que se jodan” (EFE).

TE PUEDE INTERESAR: Lanza Musk a Grok, una Inteligencia Artificial creada por su empresa xIA

“No hagas publicidad. ¿Si alguien va a intentar chantajearme con publicidad? ¿Chantajearme con dinero? Pueden J*derse”, dijo Musk. “J*dete, ¿está claro? Hola Bob, si estás entre la audiencia. Eso es lo que siento, no hagas publicidad”.